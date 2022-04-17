Самые красивые поздравления в картинках и СМС с Вербным воскресеньем, чтобы порадовать родных и близких

Сегодня 17 апреля по православному календарю украинцы будут праздновать Вербное Воскресенье - день в который вспоминается Вход Господень в Иерусалим, когда Иисуса Христа встречали пальмовыми ветвями всего за несколько дней до распятия.

Главным символом праздника является верба, которую святят в храмах, а как поздравить родных и близких с праздником - читайте ниже в материале Styler .

С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!

Радости вам, мира, счастья и добра,

Веры и надежды, праведных поступков

Всем в домах уюта и Божьего тепла.

В воскресенье Вербное

Хочу вам пожелать

Жить с надеждой, веруя,

Горестей не знать,

Чаще улыбаться

И душою петь,

Искренне смеяться,

Сердцем не стареть,

Под покровом Бога

Каждый день вам быть,

Радоваться много,

Этот мир любить!

Воскресенье вербное

Счастье пусть несет,

Радостным и хлебным

Сделает весь год!

Пусть откроет дверцу

Для любви, что свыше:

Если веришь сердцем -

То Господь услышит!

Верба пусть оберегает

Вас от горечи обид.

И Господь пусть помогает

В сердце лишь добро хранить.

В жизни мир и вдохновенье

Место главное займут.

С добрым Вербным воскресеньем!

Пусть в душе царит уют!

Воскресенье Вербное

К нам весной спешит,

И надежды светлые

Трепетно сулит,

Пусть прекрасным, ласковым,

Свежим ветерком

К вам прибудут радости

И достаток в дом!

С праздником светлым,

С предвестником Пасхи,

Днем самым вербным,

Небесной вам сказки!

Радуги, мира, чудес и любви,

Ангел всегда вас от бед сохрани!

Пусть в воскресенье Вербное

Все то, что было скверного,

Покинет стены дома,

Пусть будет всё по-новому!

Пусть сердце не печалится,

Душа пусть улыбается.

Пусть мир, покой и радость

Надолго будут рядом!

Пусть же Вербное это воскресенье

Принесет в дом везение,

Чтобы все мечты у нас сбывались,

Ну а друзья не отрекались.

Не забудьте легонько побить родных веточками ивы, приговаривая: "Не я бью, Ива бью". Тогда ваши близкие будут счастливыми и здоровыми.