Самые грубые ошибки мужчин в сексе, после которых женщины их бросают

Вы забываете о прелюдии

Как пишет Your Tango, женщины очень любят прелюдии. Они обожают поцелуи, прикосновения, приятный шепот. Когда мужчина сразу приступает к делу, женщина чувствует, будто ее обманули. Не спешите и делайте все с расстановкой, смакуя процесс, а не гоня к финишу.

Вы не спрашиваете женщину о ее фантазиях

Да, у женщин есть фантазии! Они думают о сексе не реже мужчин. Исследуйте фантазии вашей партнерши, спрашивайте у нее, что ей нравится, что бы нового она хотела попробовать.

Вы не бреетесь "там"

Эти мужские заросли - жалки и отбивают у женщин всякое желание. Когда вы раздеваетесь, а там чащи - это неуважение к партнерше.

Вы отказываетесь от орального секса с женщиной

Женщины любят, когда их целуют и ласкают там. Не игнорируйте такие ласки, ведь для девушки - это признак, что ее не хотят принимать всю.

Вы заканчиваете слишком быстро

Да, у некоторых мужчин есть такая проблема. Но она решается. Обратитесь к сексологу. К тому же есть масса других способов удовлетворить женщину, если вам трудно себя контролировать.

Вы не обнимаете женщину после секса

После секса большинство женщин полны большого количества эмоций. Тело женщины только что выделило окситоцин, поэтому ей крайне нужны эти послеласки. Не надо срываться и бежать сразу в душу - уделите несколько минут вашей партнерше.