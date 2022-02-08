Эти три интимных секрета мужчин обязана знать каждая женщина

Ни для кого не секрет, что интим очень важен для гармоничного взаимодействия партнеров. Для этого нужно понимать и чувствовать друг друга, а также не стесняться обсуждать "неудобные" вопросы.

У мужчины всегда сильное желание удовлетворить своего партнера

Часто мужчины берут слишком много ответственности за процесс и результат, пытаются все контролировать. В итоге секс для них может стать полем битвы и даже испытанием. А расслабиться мужчина сможет только тогда, когда будет уверен, что вам с ним действительно хорошо. Тогда он по-настоящему сможет насладиться близостью.

Мужчина просто не может дождаться близости с вами

Это так, мужчины хотят меньше разговоров и больше дела. Задача женщины тут, "держать оборону", но не перестараться. Ведь в определенный момент мужчина просто потеряет интерес и отправится "штурмовать новую крепость".

Мужчину волнует, как выглядит его тело

Принято считать, что волноваться при интиме из-за "недостатков" тела свойственно женщинам, а мужчина всегда уверен, что он Аполлон. Но это не так, мужчинам тоже очень важно, как выглядит при этом их тело и одобряет ли его партнерша. Так что не стесняйтесь хвалить своего партнера за "кубики", сильные руки, мужественный торс и так далее.