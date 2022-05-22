ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Брови мужчины расскажут, какой он в постели

Новина українською →
Воскресенье 22 мая 2022 13:27
Брови мужчины расскажут, какой он в постели Фото: Как понять, что мужчина хороший любовник (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

По лицу мужчины можно понять, какой он в постели. И это, говорят исследователи, можно понять, взглянув на его брови. Но не только.

Об этом пишет The Sun.

Густые или тонкие

Исследованием было обнаружено, что обладатели густых бровей имеют потенциал хороших любовников. Такие брови выдают уверенного в себе партнера. Они могут быть достаточно эгоистичными, но при этом - изобретательными.

А вот мужчины с более тонкими бровями - будут чуткими и нежными к партнерше. Они и в постели будут вести себя как джентльмены. Однако партнерши могут жаловаться на недостаток страсти.

Не бровями едиными

Исследование Мичиганского университета показало, что женщины предпочитают мужчин с открытым взглядом и большими глазами, когда ищут серьезные отношения.

В эксперименте приняло участие 237 мужчин и женщин. 71% женщин также выбрали мужчину с большими глазами в качестве более подходящего для отцовства.

А вот исследование, проведенное Йоркским университетом, показало, что мужские черты, такие как "сильные" брови, выточенная челюсть и глубокий голос, могут означать, что другие будут воспринимать вас как "доминанта" и "лидера".

Симметрия указывает на хорошие гены

Хотя симметрия вашего лица обычно не слишком заметна, эволюционные биологи обнаружили, что симметрия подсознательно может восприниматься другими положительно.

Ученые пришли к выводу, что симметричные лица указывают на здоровые гены, что делает их хорошим выбором для партнера для продолжения рода.

Ранее ученым удалось выяснить, какие женщины чаще других симулируют оргазм.

Также сообщалось про интимные секреты мужчин, о которых должна знать каждая женщина.

Читайте LITE в Google News
STYLER
Бросил двоих детей: британец взял к себе жить украинскую беженку, а потом сбежал с ней от жены
Бросил двоих детей: британец взял к себе жить украинскую беженку, а потом сбежал с ней от жены