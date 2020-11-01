Самые дорогие монеты в Украине: проверьте свою копилку

Специалисты назвали список самых дорогих коллекционных монет Украины
В Украине из оборота были выведены монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Это привело к тому, что все расчеты теперь стали округлять. Однако не все украинцы успели сдать вовремя ненужные копейки, и специалисты рекомендуют не торопиться с ними в банк, а проверить. Так как за некоторые из них коллекционеры могут выложить крупную сумму денег.
Какие монеты в Украине самые дорогие и что в вашей копилке может оказаться целым состоянием, пишет издание "Новости Львова".
Первые монеты в Украине чеканили в 1992 году на Луганском машиностроительном заводе. Кроме стандартных монет в то время появились также коллекционные, экспериментальные монеты, которые были не утверждены к выпуску или оказались бракованными. Они отличаются по материалу, весу, году выпуска и имеют большую ценность для коллекционеров.
Существует две категории таких монет – коллекционные и разменные, которые были выпущены ограниченным тиражом. Есть также памятные и юбилейные монеты, цена которых зависит от материала, веса и дизайна. Также на стоимость монет влияет их состояние, изображение аверса, реверса и ребра.
Самая дорогая монета в Украине на данный момент – это "Финал Евро 2012" номиналом в 500 гривен, которая изготовлена из чистого золота. На аукционах ее стоимость стартует от 350 тысяч гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, как обменять старые монеты и банкноты и что делать, если банк требует комиссию.