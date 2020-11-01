Найдорожчі монети в Україні: перевірте свою скарбничку

В Україні з обігу були виведені монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок. Це призвело до того, що всі розрахунки тепер стали округляти. Однак не всі українці встигли вчасно здати непотрібні копійки, і фахівці рекомендують не поспішати з ними в банк, а перевірити. Оскільки за деякі з них колекціонери можуть викласти велику суму грошей.

Які монети в Україні найдорожчі й що у вашій скарбничці може виявитися цілим станом, пише видання "Новини Львова".

Перші монети в Україні карбували в 1992 році на Луганському машинобудівному заводі. Крім стандартних монет у той час з'явилися також колекційні, експериментальні монети, які були затверджені до випуску або виявилися бракованими. Вони відрізняються за матеріалом, вагою, роком випуску і мають велику цінність для колекціонерів.

Існує дві категорії таких монет – колекційні та розмінні, які були випущені обмеженим тиражем. Є також пам'ятні та ювілейні монети, ціна яких залежить від матеріалу, ваги та дизайну. Також на вартість монет впливає їх стан, зображення аверсу, реверсу і ребра.

Найдорожча монета в Україні на цей момент – це "Фінал Євро 2012" номіналом 500 гривень, яка виготовлена з чистого золота. На аукціонах її вартість стартує від 350 тисяч гривень.

Список монет, за якими полюють нумізмати:

2 копійки 1992 року – до 17 000 гривень

1 гривня 1992 року – до 4 000 гривень

5 копійок 1994 року – до 3 500 гривень

2 копійки 1993 року – до 2 000 гривень

1 копійка 1996 року - від 300 до 1 000 гривень

25 копійок 2003 року – до 800 гривень

25 копійок 1995 року – до 600 гривень

2 копійки 2003 року – до 300 гривень

5 копійок 2001 року – від 50 до 500 гривень

10 копійок 2001 року – від 50 до 500 гривень

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як обміняти старі монети та банкноти й що робити, якщо банк вимагає комісію.