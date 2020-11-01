Найдорожчі монети в Україні: перевірте свою скарбничку

Фахівці назвали список найбільш дорогих колекційних монет України
В Україні з обігу були виведені монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок. Це призвело до того, що всі розрахунки тепер стали округляти. Однак не всі українці встигли вчасно здати непотрібні копійки, і фахівці рекомендують не поспішати з ними в банк, а перевірити. Оскільки за деякі з них колекціонери можуть викласти велику суму грошей.
Які монети в Україні найдорожчі й що у вашій скарбничці може виявитися цілим станом, пише видання "Новини Львова".
Перші монети в Україні карбували в 1992 році на Луганському машинобудівному заводі. Крім стандартних монет у той час з'явилися також колекційні, експериментальні монети, які були затверджені до випуску або виявилися бракованими. Вони відрізняються за матеріалом, вагою, роком випуску і мають велику цінність для колекціонерів.
Існує дві категорії таких монет – колекційні та розмінні, які були випущені обмеженим тиражем. Є також пам'ятні та ювілейні монети, ціна яких залежить від матеріалу, ваги та дизайну. Також на вартість монет впливає їх стан, зображення аверсу, реверсу і ребра.
Найдорожча монета в Україні на цей момент – це "Фінал Євро 2012" номіналом 500 гривень, яка виготовлена з чистого золота. На аукціонах її вартість стартує від 350 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як обміняти старі монети та банкноти й що робити, якщо банк вимагає комісію.