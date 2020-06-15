Найбільші невдахи: експерт розповів, як тепер живуть Меган і Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/SussexRoyalBaby)

Меган і Гаррі упустили свій шанс

Меган Маркл з принцом Гаррі втратили всі можливості і переваги після втечі з Букінгемського палацу. За словами експертів, після втрати герцогства був втрачений шанс отримання лояльного ставлення і підтримки з боку підданих.

Проте варто зазначити, що переїзд Меган і Гаррі в США був не таким, яким вони його собі уявляли. Велика частина аудиторії, яка відкрито підтримувала їх раніше, поставилася з нерозумінням і засудженням

"Я думаю, що локдаун зіграв на руку багатьом королівським особам за частиною іміджу. Крім Гаррі і Меган. Вони найбільші невдахи, тому що тепер виглядають дещо ізольованими і недоречними в цій країні", - заявив королівський експерт.

При цьому є думка, що вони все ще можуть зіграти свою роль на міжнародному рівні чи в Америці, але в Британії люди тепер ставляться досить байдуже до всього, що відбувається з Меган і Гаррі.

Що примітно, після переїзду Сасекських рейтинг всіх інших членів королівської сім'ї відчутно зріс, оскільки вони впоралися зі своїми обов'язками дуже добре.

Експерт також звернув увагу, що навіть незважаючи на самоізоляцію, королівська сім'я не сидить вдома кожен день. У той час як Меган і Гаррі живуть немов відлюдники.

Нагадаємо, що Міддлтон влаштувала гучний скандал, коли її порівняли з Маркл.

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Автор: Дарина Яновська