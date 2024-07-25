Samsung вводить суворі правила для сторонніх додатків: деталі

Samsung вводить новий режим "Автоблокувальник" на своїх нових смартфонах Galaxy, який серед інших захисних функцій блокує встановлення сторонніх Android-додатків на пристрої.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google .

Деталі нововведення

"Автоблокувальник" був частиною смартфонів Samsung Galaxy з моменту оновлення до Android 14 (One UI 6). Спочатку функцію було розроблено для захисту від шкідливих програм або USB-захоплення.

Однак з того часу опція була оновлена, щоб включати блокування установки сторонніх додатків на пристроях Samsung Galaxy з One UI 6.1.1 (разом з новим набором "Максимальних обмежень", які за замовчуванням відключені), як описано на сторінці підтримки.

Таким чином, нові Samsung Galaxy Z Fold 6 та Flip 6 є першими пристроями, які поставляються з цим новим обмеженням на встановлення сторонніх додатків із коробки.

На початковому етапі налаштування з'являється сторінка, яка інформує користувачів про обмеження автоблокувальника та дозволяє вимкнути його.

Ця установка ввімкнена за замовчуванням, тому якщо ви її не відключите, пристрій Galaxy буде блокувати установку APK-файлів (а також незатверджених магазинів додатків).

Параметр налаштування увімкнено за замовчуванням (фото: 9to5Google)

Якщо ви випадково пропустили цю сторінку, при спробі встановити сторонній додаток ви побачите повідомлення про помилку.

Як активувати опцію

Зайшовши в "Налаштування", потім "Безпека та конфіденційність" та "Автоблокувальник", ви можете швидко та легко вимкнути цю функцію.

Після цього ви можете повернутися до стандартної поведінки Android щодо встановлення сторонніх додатків, коли кожний застосунок дозволяється встановлювати окремо після того, як ви дали йому дозвіл.

Ця ж зміна, ймовірно, буде застосовуватися і до інших пристроїв Samsung з One UI 6.1.1, які на даний момент включають кілька останніх поколінь смартфонів Samsung і пристроїв серії Galaxy S. Для попередніх версій One UI ця зміна поки не застосовується.

Автоблокувальник знаходиться у Налаштуваннях (фото: 9to5Google)