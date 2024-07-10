Samsung офіційно представила нові розкладачки Galaxy Z Fold 6 та Flip 6: характеристики та ціни смартфонів

Samsung представила нові складані смартфони Galaxy Fold 6 та Z Flip 6 на заході Galaxy Unpacked. Зберігши відомий дизайн, пристрої отримали оновлену "начинку" та низку програмних покращень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) ыз посиланням на блог про технології Engadget .

Характеристики смартфонів

Galaxy Z Flip 6 і Galaxy Z Fold 6 є найтоншими і найлегшими моделями у своїх лінійках, і Samsung стверджує, що вони міцніші, ніж будь-коли.

Компанія заявляє про посилений шарнірний край для підтримки двосекційного шарніра, а "покращені шари" для основного екрану допомагають зменшити складку, не знижуючи міцності. Обидва смартфони також оснащені склом Corning Gorilla Glass Victus 2 для додаткового захисту.

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Смартфони працюють на чіпсеті Snapdragon 8 Gen 3. Щодо охолодження, то Z Fold 6 має більшу випарну камеру, ніж його попередник. Z Flip 6 - перший Flip з випарною камерою, що має покращити охолодження.

Оскільки на дворі 2024, телефони оснащені безліччю функцій штучного інтелекту (деякі з них з'явилися в Galaxy Ultra S24), включаючи повністю інтегрований додаток Google Gemini. Вони можуть створювати більш детальні зображення на основі ескізів та чернеток електронних листів за підказкою, а також є ряд покращень камери на базі ШІ.

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Безумовно крутою особливістю Z Fold 6 та Z Flip 6 є те, що додаток "Перекладач" максимально використовує формат із двома екранами, тому і основний, і зовнішній екрани відображають переклади, сприяючи природнішим розмовам. Переклади обробляються на пристрої, а не в хмарі.

Говорячи про екрани, цього року вони стали трохи більшими. 7,6-дюймовий основний екран став на 2,7 мм ширше, а зовнішній - на 1 мм. З яскравістю 2600 ныт дисплеї також є найяскравішими з усіх, що будь-коли бачили на Galaxy Fold, відповідаючи Galaxy S24.

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Що стосується Z Flip 6, одним із основних оновлень є нова система камер. Складаний телефон може похвалитися 50-мегапіксельним ширококутним та 12-мегапіксельним ультраширококутним сенсорами (такими ж, як у базового Galaxy S24).

Перший має 2-кратний оптичний зум зі штучним інтелектом, що забезпечує функцію зуму до 10x. Samsung також збільшив базову оперативну пам'ять із 8 ГБ до 12 ГБ.

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Ціна смартфонів

Обидва смартфони доступні для замовлення вже сьогодні, а загальна доступність починається з 24 липня. Galaxy Z Fold 6 стартує з ціни 1900 доларів (77 400 гривень), а Z Flip 6 - з 1100 доларів (44 820 гривень).

При попередньому замовлення Z Fold 6 ви отримаєте збільшення пам'яті з 256 ГБ до 512 ГБ або з 512 ГБ до 1 ТБ, а при попередньому замовленні Galaxy Z Flip 6 ви можете отримати безкоштовне збільшення пам'яті з 256 ГБ до 512 ГБ.