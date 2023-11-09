Samsung впровадить функцію в дзвінки, яка допоможе прибрати мовний бар'єр з іноземцями

Це буде вбудована опція, тому користувачам не потрібно встановлювати додаткові програми. Вона працюватиме на основі штучного інтелекту компанії Galaxy AI.

AI Live Translate Call - це унікальне нововведення, яке виконує функції перекладу аудіо та тексту в реальному часі прямо під час телефонного дзвінка. Тепер міжмовне спілкування буде так само легким, як включення субтитрів, без необхідності встановлювати додаткові програми.

Більше того, функціональні можливості Galaxy AI забезпечують безпеку та конфіденційність приватних розмов.

Судячи з заявлених термінів, ШІ-перекладач представлять разом із телефонами Galaxy S24, реліз яких очікується у січні чи лютому наступного року. Можна також припустити, що на старті AI Live Translate Call зможе працювати з обмеженою кількістю мов і буде доступний далеко не у всіх регіонах.