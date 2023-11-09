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Samsung внедрит функцию в звонки, которая поможет убрать языковой барьер с иностранцами

Функция быстрого перевода вызовов появится в смартфонах Samsung (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В смартфонах Samsung появится функция AI Live Translate Call, которая переводит текстовые сообщения и даже звонки в режиме реального времени. Внедрить ее планируют в начале 2024 года.

Об этом пишет РБК Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Samsung Mobile Press.

Это будет встроенная опция, поэтому пользователям не нужно устанавливать дополнительные программы. Она будет работать на основе искусственного интеллекта компании Galaxy AI.

AI Live Translate Call - это уникальное нововведение, выполняющее функции перевода аудио и текста в реальном времени прямо во время телефонного звонка. Теперь межъязыковое общение будет столь же легким, как включение субтитров, без необходимости устанавливать дополнительные программы.

Более того, функциональные возможности Galaxy AI обеспечивают безопасность и конфиденциальность приватных разговоров.

Судя по заявленным терминам, ИИ-переводчик представят вместе с телефонами Galaxy S24, релиз которых ожидается в январе или феврале следующего года. Можно также предположить, что на старте AI Live Translate Call сможет работать с ограниченным количеством языков и будет доступен далеко не во всех регионах.

Ранее мы писали, что Samsung представила ИИ для создания текста, картинок и даже кода.

А еще вы можете прочитать о первых фото смартфона Samsung Galaxy S24.

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