Samsung внедрит функцию в звонки, которая поможет убрать языковой барьер с иностранцами

Это будет встроенная опция, поэтому пользователям не нужно устанавливать дополнительные программы. Она будет работать на основе искусственного интеллекта компании Galaxy AI.

AI Live Translate Call - это уникальное нововведение, выполняющее функции перевода аудио и текста в реальном времени прямо во время телефонного звонка. Теперь межъязыковое общение будет столь же легким, как включение субтитров, без необходимости устанавливать дополнительные программы.

Более того, функциональные возможности Galaxy AI обеспечивают безопасность и конфиденциальность приватных разговоров.

Судя по заявленным терминам, ИИ-переводчик представят вместе с телефонами Galaxy S24, релиз которых ожидается в январе или феврале следующего года. Можно также предположить, что на старте AI Live Translate Call сможет работать с ограниченным количеством языков и будет доступен далеко не во всех регионах.