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Samsung випустив важливе оновлення для смартфонів: перевірте, чи є ваш у списку

Четвер 07 листопада 2024 14:00
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Samsung випустив важливе оновлення для смартфонів: перевірте, чи є ваш у списку Флагмани Samsung отримали оновлення безпеки (фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Samsung випустила оновлення безпеки для певних моделей смартфонів Galaxy. У ньому представлені виправлення численних вразливостей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google.

Деталі оновлення

Як завжди, останнє щомісячне оновлення безпеки не приносить кардинальних змін. Будь-які великі нововведення, ймовірно, будуть збережені для One UI 7, оновлення Samsung до Android 15, яке очікується в 2025 році.

Однією зі змін, які ви знайдете в оновленні за листопад 2024 року на пристроях Galaxy, є функція автоматичного блокування Auto Blocker, призначена для підвищення безпеки. У налаштуванні "Максимум" Samsung тепер блокуватиме роботу всіх USB-пристроїв, за винятком тих, що використовуються тільки для живлення, таких як зарядні пристрої.

Крім того, це оновлення усуває низку різних проблем безпеки з більш ніж 30 виправленнями високої пріоритетності, але без критичних змін. Усі вони включені в листопадовий апдейт безпеки Android, а також з'являться у майбутніх оновленнях інших пристроїв.

Які смартфони Samsung отримають оновлення

  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Tab S7 FE

Цей список стрімко розширюватиметься найближчими тижнями.

У нас також є матеріал про список пристроїв Samsung, які отримають оновлення Android 15.

А ще ми писали про 6 важливих налаштувань, які потрібно зробити після покупки нового смартфона Samsung.

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