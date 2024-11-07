Samsung випустив важливе оновлення для смартфонів: перевірте, чи є ваш у списку

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google .

Деталі оновлення

Як завжди, останнє щомісячне оновлення безпеки не приносить кардинальних змін. Будь-які великі нововведення, ймовірно, будуть збережені для One UI 7, оновлення Samsung до Android 15, яке очікується в 2025 році.

Однією зі змін, які ви знайдете в оновленні за листопад 2024 року на пристроях Galaxy, є функція автоматичного блокування Auto Blocker, призначена для підвищення безпеки. У налаштуванні "Максимум" Samsung тепер блокуватиме роботу всіх USB-пристроїв, за винятком тих, що використовуються тільки для живлення, таких як зарядні пристрої.

Крім того, це оновлення усуває низку різних проблем безпеки з більш ніж 30 виправленнями високої пріоритетності, але без критичних змін. Усі вони включені в листопадовий апдейт безпеки Android, а також з'являться у майбутніх оновленнях інших пристроїв.

Які смартфони Samsung отримають оновлення

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S7 FE

Цей список стрімко розширюватиметься найближчими тижнями.