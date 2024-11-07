Samsung випустив важливе оновлення для смартфонів: перевірте, чи є ваш у списку
Компанія Samsung випустила оновлення безпеки для певних моделей смартфонів Galaxy. У ньому представлені виправлення численних вразливостей.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google.
Деталі оновлення
Як завжди, останнє щомісячне оновлення безпеки не приносить кардинальних змін. Будь-які великі нововведення, ймовірно, будуть збережені для One UI 7, оновлення Samsung до Android 15, яке очікується в 2025 році.
Однією зі змін, які ви знайдете в оновленні за листопад 2024 року на пристроях Galaxy, є функція автоматичного блокування Auto Blocker, призначена для підвищення безпеки. У налаштуванні "Максимум" Samsung тепер блокуватиме роботу всіх USB-пристроїв, за винятком тих, що використовуються тільки для живлення, таких як зарядні пристрої.
Крім того, це оновлення усуває низку різних проблем безпеки з більш ніж 30 виправленнями високої пріоритетності, але без критичних змін. Усі вони включені в листопадовий апдейт безпеки Android, а також з'являться у майбутніх оновленнях інших пристроїв.
Які смартфони Samsung отримають оновлення
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Tab S7 FE
Цей список стрімко розширюватиметься найближчими тижнями.
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