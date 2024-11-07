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Samsung выпустил важное обновление для смартфонов: проверьте, есть ли ваш в списке

Четверг 07 ноября 2024 14:00
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Samsung выпустил важное обновление для смартфонов: проверьте, есть ли ваш в списке Флагманы Samsung получили обновление безопасности (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

Компания Samsung выпустила обновление безопасности для определенных моделей смартфонов Galaxy. В нем представлены исправления многочисленных уязвимостей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google.

Детали обновления

Как обычно, последнее ежемесячное обновление безопасности не приносит кардинальных изменений. Какие-либо крупные нововведения, вероятно, будут сохранены для One UI 7, обновления Samsung до Android 15, которое ожидается в 2025 году.

Одним из изменений, которое вы найдете в обновлении за ноябрь 2024 года на устройствах Galaxy, является функция автоматической блокировки Auto Blocker, предназначенная для повышения безопасности. В настройке "Максимум" Samsung теперь будет блокировать работу всех USB-устройств, за исключением тех, которые используются только для питания, таких как зарядные устройства.

Кроме того, это обновление устраняет ряд различных проблем безопасности с более чем 30 исправлениями высокой приоритетности, но без критических изменений. Все они включены в ноябрьский апдейт безопасности Android, а также появятся в будущих обновлениях для других устройств.

Какие смартфоны Samsung получат обновления

  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Tab S7 FE

Этот список будет стремительно расширяться в ближайшие недели.

У нас также есть материал про список устройств Samsung, которые получат обновление Android 15.

А еще мы писали про 6 важных настроек, которые нужно сделать после покупки нового смартфона Samsung.

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