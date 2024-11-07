Samsung выпустил важное обновление для смартфонов: проверьте, есть ли ваш в списке

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google .

Детали обновления

Как обычно, последнее ежемесячное обновление безопасности не приносит кардинальных изменений. Какие-либо крупные нововведения, вероятно, будут сохранены для One UI 7, обновления Samsung до Android 15, которое ожидается в 2025 году.

Одним из изменений, которое вы найдете в обновлении за ноябрь 2024 года на устройствах Galaxy, является функция автоматической блокировки Auto Blocker, предназначенная для повышения безопасности. В настройке "Максимум" Samsung теперь будет блокировать работу всех USB-устройств, за исключением тех, которые используются только для питания, таких как зарядные устройства.

Кроме того, это обновление устраняет ряд различных проблем безопасности с более чем 30 исправлениями высокой приоритетности, но без критических изменений. Все они включены в ноябрьский апдейт безопасности Android, а также появятся в будущих обновлениях для других устройств.

Какие смартфоны Samsung получат обновления

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S7 FE

Этот список будет стремительно расширяться в ближайшие недели.