Samsung выпустил важное обновление для смартфонов: проверьте, есть ли ваш в списке
Компания Samsung выпустила обновление безопасности для определенных моделей смартфонов Galaxy. В нем представлены исправления многочисленных уязвимостей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google.
Детали обновления
Как обычно, последнее ежемесячное обновление безопасности не приносит кардинальных изменений. Какие-либо крупные нововведения, вероятно, будут сохранены для One UI 7, обновления Samsung до Android 15, которое ожидается в 2025 году.
Одним из изменений, которое вы найдете в обновлении за ноябрь 2024 года на устройствах Galaxy, является функция автоматической блокировки Auto Blocker, предназначенная для повышения безопасности. В настройке "Максимум" Samsung теперь будет блокировать работу всех USB-устройств, за исключением тех, которые используются только для питания, таких как зарядные устройства.
Кроме того, это обновление устраняет ряд различных проблем безопасности с более чем 30 исправлениями высокой приоритетности, но без критических изменений. Все они включены в ноябрьский апдейт безопасности Android, а также появятся в будущих обновлениях для других устройств.
Какие смартфоны Samsung получат обновления
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Tab S7 FE
Этот список будет стремительно расширяться в ближайшие недели.
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