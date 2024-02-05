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Samsung видалить цю зручну функцію на всіх своїх телевізорах

Понеділок 05 лютого 2024 21:09
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Samsung видалить цю зручну функцію на всіх своїх телевізорах Samsung перестане додавати Google Assistant на всі свої смарт-телевізори (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

З 1 березня 2024 року голосове управління через Google Assistant перестане підтримуватись на смарт-телевізорах Samsung. Ця зміна торкнеться всіх моделей телевізорів Samsung, випущених з 2020 року, в яких раніше використовувалася функція голосового керування від Google.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про технології Gizmochina.

Згідно з інформацією на веб-сайті служби підтримки клієнтів Samsung, відмова від використання Google Assistant пов'язана зі змінами політики Google. Подробиці цієї зміни не розкриваються, але, можливо, Samsung не бажає передавати дані про запити своїх клієнтів Google, воліючи зберігати цю інформацію всередині компанії.

У зв'язку з цим Samsung рекомендує користувачам вивчити альтернативні варіанти голосового управління, які, як і раніше, будуть доступні на їхній лінійці смарт-телевізорів.

Тотальному видаленню голосового асистента компанії Meta з телевізорів корейського гіганта передувало виключення Google Assistant з лінійки телевізорів Samsung 2023 року, що стало сигналом до початку поступової відмови від нього. Усі моделі телевізорів Samsung за 2022, 2021 та 2020 роки, що підтримують зображення 4K, 8K та/або підсвічування QLED, отримають оновлення прошивки до березня.

Користувачам Samsung, які бажають зберегти голосове управління через Google, доведеться використовувати телевізор іншого бренду або придбати медіацентр із програмним забезпеченням Google після того, як зміни політики набудуть чинності 1 березня.

Багато інших виробників телевізорів, таких як LG, Sony, TCL і Hisense, продовжують підтримувати інтеграцію Google Assistant як опцію.

Нагадаємо, що Samsung представила три перші ноутбуки на базі ШІ.

Ми також писали, що Samsung впровадить функцію в дзвінки, яка допоможе усунути мовний бар'єр з іноземцями.

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