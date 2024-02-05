Samsung удалит эту удобную функцию на всех своих телевизорах

С 1 марта 2024 года голосовое управление через Google Assistant перестанет поддерживаться на смарт-телевизорах Samsung. Это изменение затронет все модели телевизоров Samsung, выпущенные с 2020 года, в которых ранее использовалась функция голосового управления от Google.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о технологиях Gizmochina .

Согласно информации на веб-сайте службы поддержки клиентов Samsung, отказ от использования Google Assistant связан с изменениями в политике Google. Подробности этого изменения не раскрываются, но возможно, Samsung не желает передавать данные о запросах своих клиентов Google, предпочитая хранить эту информацию внутри компании.

В связи с этим Samsung рекомендует пользователям изучить альтернативные варианты голосового управления, которые по-прежнему будут доступны на их линейке смарт-телевизоров.

Тотальному удалению голосового ассистента компании Meta из телевизоров корейского гиганта предшествовало исключение Google Assistant из линейки телевизоров Samsung 2023 года, что стало сигналом к началу постепенного отказа от него. Все модели телевизоров Samsung за 2022, 2021 и 2020 годы, поддерживающие изображение 4K, 8K и/или подсветку QLED, получат обновление прошивки к марту.

Пользователям Samsung, которые желают сохранить голосовое управление через Google, придется использовать телевизор другого бренда или приобрести медиацентр с программным обеспечением Google после того, как изменения политики вступят в силу 1 марта.

Многие другие производители телевизоров, такие как LG, Sony, TCL и Hisense, продолжают поддерживать интеграцию Google Assistant в качестве опции.