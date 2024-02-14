Samsung розробляє смартфон-гармошку, яку може випустити вже цього року: перші подробиці

Samsung збирається представити інноваційний тип смартфонів - смартфон-гармошку. Екран цього пристрою розділений на три частини та має два місця для складання.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про технології Tom's Guide.
Чутки про можливу розробку такого пристрою тривають уже багато років. Підтвердженням стали патенти, зареєстровані південнокорейською корпорацією, а також продемонстрований робочий концепт, доступний на відео нижче.
Таким чином було очевидно, що компанія рухається в цьому напрямку. Однак дивним став факт, що подібний телефон може з'явитися на ринку так швидко.
На даний момент відомо трохи про можливості передбачуваного смартфона-гармошки. Наприклад, в патенті зазначається, що завдяки датчикам у шарнірах пристрою він здатний визначати стан екрану. Ця інновація дозволить пристрою відображати контент лише на активних дисплеях, стверджує видання Tom's Guide.
Можливо, квапливий випуск такого революційного телефону пов'язаний із конкуренцією від Huawei, яка є головним суперником Samsung у багатьох регіонах. Згідно з інформацією від інсайдера, китайська компанія також працює над аналогічним пристроєм і, ймовірно, представить його у другій половині 2024 року.
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