Samsung представила три перші ноутбуки на базі ШІ: чим вони унікальні

Galaxy Book 4 Pro

Цей ноутбук доступний у двох варіантах: 14" і 16". В обох випадках пропонується AMOLED-дисплей з тачскріном, що раніше було характерно лише для трансформерів з технологією 360.

Характеристики екрана схожі: роздільна здатність 2 880 x 1 800 пікселів, змінна частота оновлення від 48 до 120 Гц, яскравість до 400 ніт і 120-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3.

Є два варіанти процесора: Intel Core Ultra 5 або Core Ultra 7, обидва з відеокартою Intel Arc. Вбудована пам'ять варіюється від 256 Гб до 1 ТБ (з підтримкою слота розширення SSD), а обсяг оперативної пам'яті складає 16 або 32 Гб.

Однією з особливостей новинки є функції ШІ в системних додатках. Наприклад, функція Photo Remaster в Samsung Gallery забезпечує швидке редагування фотографій (видалення тіней і світла), а нейронні мережі допомагають обробляти відео в редакторі Samsung Studio.

Ємність акумулятора становить 63 Вт/год для 14-дюймової версії і 76 Вт/год для 16-дюймової. Обидва варіанти використовують зарядку потужністю 65 Вт, що входить у комплект. Менша версія важить 1,23 кілограма, а більша - 1,56 кілограма. Доступні варіанти кольорів: сріблястий та сірий.

Набір портів однаковий для обох моделей: HDMI 2.1 (підтримує виведення зображення на монітори в 8K 60 fps, 5K 120 fps), два порти USB-C/Thunderbolt 4 і один порт USB-A.

Galaxy Book 4 Pro (фото: Samsung)

Galaxy Book 4 Pro 360

Цей ноутбук майже повністю відповідає 16-дюймової моделі Book 4 Pro, за винятком наявності шарніра, що дозволяє перевернути дисплей та використовувати пристрій у режимі планшета під керуванням Windows. Він також комплектується стілусом S Pen.

Характеристики процесорів та обсягу оперативної пам'яті аналогічні, але в даній моделі немає слоту для розширення SSD. Акумулятор також ідентичний - 76 Вт/год, а зарядний пристрій має потужність 65 Вт. Вага ноутбука становить 1,86 кілограма, а вибір кольорів обмежений сріблястим і сірим.

Galaxy Book 4 Pro 360 (фото: Samsung)

Galaxy Book 4 Ultra

Топова модель доступна лише з 16-дюймовим екраном (такою ж, як у Pro). Покупцям пропонуються два варіанти процесора: Intel Core Ultra 9 з Nvidia RTX 4070 (8 ГБ VRAM) та більш доступна версія з Intel Core Ultra 7 та Nvidia RTX 4050 (6 ГБ VRAM).

Об'єм оперативної пам'яті варіюється від 16 до 64 ГБ LPDDR5X, вбудований накопичувач представлений SSD ємністю 512 ГБ, 1 ТБ або 2 ТБ, всі варіанти обладнані слотом для розширення.

Акумулятор ємністю 76 Вт/год підтримує заряджання потужністю 140 Вт, що дозволяє зарядити пристрій на 55 відсотків за півгодини і поставляється з відповідним адаптером. Ця версія доступна лише у сірому кольорі.

Galaxy Book 4 Ultra (фото: Samsung)

Ціна та доступність

У Південній Кореї три нові моделі будуть доступні для покупки з 2 січня, а потім вони з'являться на світовому ринку. На даний момент ціни такі:

Galaxy Book 4 Pro - від 1,88 мільйон вон (53 400 гривень) до 2,89 мільйон вон (82 000 гривень)

Galaxy Book 4 Pro 360 - від 2,59 мільйон вон (73 550 гривень) до 3,14 мільйон вон (89 150 гривень)

Galaxy Book 4 Ultra - від 3,36 мільйон вон (95 400 гривень) до 5,09 мільйон вон (144 500 гривень)

Вартість враховує операційну систему Windows 11 Home. Пропозиції з Pro-версією чи ноутбуками без операційної системи не передбачені.