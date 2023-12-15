Samsung представила три первых ноутбука на базе ИИ: чем они уникальны

Galaxy Book 4 Pro

Этот ноутбук доступен в двух вариантах: 14" и 16". В обоих случаях предлагается AMOLED-дисплей с тачскрином, что раньше было характерно только для трансформеров с технологией 360.

Характеристики экрана схожи: разрешение 2 880 x 1 800 пикселей, переменная частота обновления от 48 до 120 Гц, яркость до 400 нит и 120-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Есть два варианта процессора: Intel Core Ultra 5 или Core Ultra 7, оба с видеокартой Intel Arc. Встроенная память варьируется от 256 Гб до 1 ТБ (с поддержкой слота расширения SSD), а объем оперативной памяти составляет 16 или 32 Гб.

Одной из особенностей новинки есть функции ИИ в системных приложениях. К примеру, функция Photo Remaster в Samsung Gallery обеспечивает быстрое редактирование фотографий (удаление теней и света), а нейронные сети помогают обрабатывать видео в редакторе Samsung Studio.

Емкость аккумулятора составляет 63 Вт/ч для 14-дюймовой версии и 76 Вт/ч для 16-дюймовой. Оба варианта используют зарядку мощностью 65 Вт, входящую в комплект. Меньшая версия весит 1,23 килограмма, а большая - 1,56 килограмма. Доступные цветовые варианты: серебристый и серый.

Набор портов одинаков для обеих моделей: HDMI 2.1 (поддерживает вывод изображения на мониторы в 8K 60 fps, 5K 120 fps), два порта USB-C/Thunderbolt 4 и один порт USB-A.

Galaxy Book 4 Pro (фото: Samsung)

Galaxy Book 4 Pro 360

Этот ноутбук почти полностью соответствует 16-дюймовой модели Book 4 Pro, за исключением наличия шарнира, позволяющего перевернуть дисплей и использовать устройство в режиме планшета под управлением Windows. Он также комплектуется стилусом S Pen.

Характеристики процессоров и объема оперативной памяти аналогичны, но у данной модели нет слота для расширения SSD. Аккумулятор также идентичен - 76 Вт/ч, а зарядное устройство имеет мощность 65 Вт. Вес ноутбука составляет 1,86 килограмма, а выбор цветов ограничен серебристым и серым.

Galaxy Book 4 Pro 360 (фото: Samsung)

Galaxy Book 4 Ultra

Топовая модель доступна только с 16-дюймовым экраном (такой же, как у Pro). Покупателям предлагаются два варианта процессора: Intel Core Ultra 9 с Nvidia RTX 4 070 (8 ГБ VRAM) и более доступная версия с Intel Core Ultra 7 и Nvidia RTX 4 050 (6 ГБ VRAM).

Объем оперативной памяти варьируется от 16 до 64 ГБ LPDDR5X, встроенный накопитель представлен SSD емкостью 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ, все варианты оборудованы слотом для расширения.

Аккумулятор емкостью 76 Вт/ч поддерживает зарядку мощностью 140 Вт, что позволяет зарядить устройство на 55 процентов за полчаса и поставляется с соответствующим адаптером. Эта версия доступна только в сером цвете.

Galaxy Book 4 Ultra (фото: Samsung)

Цена и доступность

В Южной Корее три новых модели будут доступны для покупки со 2 января, а затем они появятся на мировом рынке. На данный момент цены таковы:

Galaxy Book 4 Pro - от 1,88 миллиона вон (53 400 гривен) до 2,89 миллиона вон (82 000 гривен)

Galaxy Book 4 Pro 360 - от 2,59 миллиона вон (73 550 гривен) до 3,14 миллиона вон (89 150 гривен)

Galaxy Book 4 Ultra - от 3,36 миллиона вон (95 400 гривен) до 5,09 миллиона вон (144 500 гривен)

Стоимость учитывает операционную систему Windows 11 Home. Предложения с Pro-версией или ноутбуками без операционной системы не предусмотрены.