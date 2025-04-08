Samsung почала масштабне оновлення до Android 15. Перевірте, чи є ваш смартфон у списку

Поширення оновлення One UI 7 офіційно стартувало, але багатьом користувачам ще доведеться трохи почекати. На офіційному форумі Samsung компанія опублікувала графік, в якому вказані майже 50 пристроїв Galaxy, які отримають оновлення протягом найближчих двох місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google.
Йдеться про найрізноманітніші моделі - від флагманів минулого покоління до пристроїв середньої цінової категорії та нішевих гаджетів. Цей список став найдокладнішим з усіх, опублікованих раніше, і не включає шість моделей, які почали отримувати оновлення вже сьогодні.
Згідно з графіком, Samsung планує поширювати оновлення до червня 2025 року. Оновлення виходитимуть поетапно: вісім пристроїв отримають One UI 7 у квітні, інші - у травні та червні.
Квітень 2025:
Травень 2025:
Червень 2025 року:
Варто зазначити, що порядок пристроїв у списку не обов'язково означає порядок їхнього оновлення. Також не виключено, що в майбутньому Samsung додасть ще більше моделей - зокрема з лінійок Galaxy F, Galaxy M, інших планшетів і смартфонів серії Galaxy A.
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