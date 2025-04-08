UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Samsung почала масштабне оновлення до Android 15. Перевірте, чи є ваш смартфон у списку

Samsung оновить старі смартфони до Android 15 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Поширення оновлення One UI 7 офіційно стартувало, але багатьом користувачам ще доведеться трохи почекати. На офіційному форумі Samsung компанія опублікувала графік, в якому вказані майже 50 пристроїв Galaxy, які отримають оновлення протягом найближчих двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google.

Йдеться про найрізноманітніші моделі - від флагманів минулого покоління до пристроїв середньої цінової категорії та нішевих гаджетів. Цей список став найдокладнішим з усіх, опублікованих раніше, і не включає шість моделей, які почали отримувати оновлення вже сьогодні.

Згідно з графіком, Samsung планує поширювати оновлення до червня 2025 року. Оновлення виходитимуть поетапно: вісім пристроїв отримають One UI 7 у квітні, інші - у травні та червні.

Які пристрої отримають оновлення One UI 7

Квітень 2025:

  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S24 FE

Травень 2025:

  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Flip 3
  • Galaxy A34
  • Galaxy A35
  • Galaxy S22
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy S21
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21 Ultra
  • Galaxy A16
  • Galaxy Quantum5
  • Galaxy Quantum4

Червень 2025 року:

  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy A53
  • Galaxy A33
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A15
  • Galaxy Quantum3
  • Galaxy Jump3
  • Galaxy Jump2
  • Galaxy Buddy3
  • Galaxy Tab A9
  • Galaxy Tab A9+
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy Tab Active 4 Pro
  • Galaxy Wide 7

Варто зазначити, що порядок пристроїв у списку не обов'язково означає порядок їхнього оновлення. Також не виключено, що в майбутньому Samsung додасть ще більше моделей - зокрема з лінійок Galaxy F, Galaxy M, інших планшетів і смартфонів серії Galaxy A.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
AndroidSamsung