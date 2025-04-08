RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Samsung начала масштабное обновление до Android 15. Проверьте, есть ли ваш смартфон в списке

Samsung обновит старые смартфоны до Android 15 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Распространение обновления One UI 7 официально стартовало, но многим пользователям еще предстоит немного подождать. На официальном форуме Samsung компания опубликовала график, в котором указаны почти 50 устройств Galaxy, которые получат обновление в течение ближайших двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android - 9to5Google.

Речь идет о самых разных моделях - от флагманов прошлого поколения до устройств средней ценовой категории и нишевых гаджетов. Этот список стал самым подробным из всех, опубликованных ранее, и не включает шесть моделей, которые начали получать обновление уже сегодня. 

Согласно графику, Samsung планирует распространять обновления до июня 2025 года. Обновления будут выходить поэтапно: восемь устройств получат One UI 7 в апреле, остальные - в мае и июне. 

Какие устройства получат обновление One UI 7 

Апрель 2025: 

  • Galaxy Z Fold 5 
  • Galaxy Z Flip 5 
  • Galaxy Tab S10+ 
  • Galaxy Tab S10 Ultra 
  • Galaxy S23 
  • Galaxy S23+ 
  • Galaxy S23 Ultra 
  • Galaxy S24 FE 

Май 2025: 

  • Galaxy Z Fold 4 
  • Galaxy Z Flip 4 
  • Galaxy Tab S9 
  • Galaxy Tab S9+ 
  • Galaxy Tab S9 Ultra 
  • Galaxy S23 FE 
  • Galaxy Z Fold 3 
  • Galaxy Z Flip 3 
  • Galaxy A34 
  • Galaxy A35 
  • Galaxy S22 
  • Galaxy S22+ 
  • Galaxy S22 Ultra 
  • Galaxy Tab S8 
  • Galaxy Tab S8+ 
  • Galaxy Tab S8 Ultra 
  • Galaxy S21 
  • Galaxy S21+ 
  • Galaxy S21 Ultra 
  • Galaxy A16 
  • Galaxy Quantum5 
  • Galaxy Quantum4 

Июнь 2025: 

  • Galaxy Tab S9 FE 
  • Galaxy Tab S9 FE+ 
  • Galaxy A53 
  • Galaxy A33 
  • Galaxy A25 
  • Galaxy A24 
  • Galaxy A15 
  • Galaxy Quantum3 
  • Galaxy Jump3 
  • Galaxy Jump2 
  • Galaxy Buddy3 
  • Galaxy Tab A9 
  • Galaxy Tab A9+ 
  • Galaxy Tab Active 5 
  • Galaxy Tab Active 4 Pro 
  • Galaxy Wide 7 

Стоит отметить, что порядок устройств в списке не обязательно означает порядок их обновления. Также не исключено, что в будущем Samsung добавит еще больше моделей - в том числе из линеек Galaxy F, Galaxy M, других планшетов и смартфонов серии Galaxy A. 

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
AndroidSamsung