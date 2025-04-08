Samsung начала масштабное обновление до Android 15. Проверьте, есть ли ваш смартфон в списке

Речь идет о самых разных моделях - от флагманов прошлого поколения до устройств средней ценовой категории и нишевых гаджетов. Этот список стал самым подробным из всех, опубликованных ранее, и не включает шесть моделей, которые начали получать обновление уже сегодня.

Согласно графику, Samsung планирует распространять обновления до июня 2025 года. Обновления будут выходить поэтапно: восемь устройств получат One UI 7 в апреле, остальные - в мае и июне.

Какие устройства получат обновление One UI 7

Апрель 2025:

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Май 2025:

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy A16

Galaxy Quantum5

Galaxy Quantum4

Июнь 2025:

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15

Galaxy Quantum3

Galaxy Jump3

Galaxy Jump2

Galaxy Buddy3

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Wide 7

Стоит отметить, что порядок устройств в списке не обязательно означает порядок их обновления. Также не исключено, что в будущем Samsung добавит еще больше моделей - в том числе из линеек Galaxy F, Galaxy M, других планшетов и смартфонов серии Galaxy A.