Samsung начала масштабное обновление до Android 15. Проверьте, есть ли ваш смартфон в списке

Распространение обновления One UI 7 официально стартовало, но многим пользователям еще предстоит немного подождать. На официальном форуме Samsung компания опубликовала график, в котором указаны почти 50 устройств Galaxy, которые получат обновление в течение ближайших двух месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android - 9to5Google.
Речь идет о самых разных моделях - от флагманов прошлого поколения до устройств средней ценовой категории и нишевых гаджетов. Этот список стал самым подробным из всех, опубликованных ранее, и не включает шесть моделей, которые начали получать обновление уже сегодня.
Согласно графику, Samsung планирует распространять обновления до июня 2025 года. Обновления будут выходить поэтапно: восемь устройств получат One UI 7 в апреле, остальные - в мае и июне.
Апрель 2025:
Май 2025:
Июнь 2025:
Стоит отметить, что порядок устройств в списке не обязательно означает порядок их обновления. Также не исключено, что в будущем Samsung добавит еще больше моделей - в том числе из линеек Galaxy F, Galaxy M, других планшетов и смартфонов серии Galaxy A.
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