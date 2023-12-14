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Samsung планує випустити смартфон, який стане конкурентом iPhone Pro

Samsung може випустити смартфон, який буде здатен скласти конкуренцію iPhone Pro (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Поки Samsung готується представити флагманські смартфони Galaxy S24, у Мережі вже з'являються чутки про наступні покоління, серед них - компактний Galaxy S Ultra.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про останні новини Samsung SamMobile.

Цікаво, але джерело стверджує, що новий пристрій у лінійці FE буде преміум-моделлю, аналогічною до Galaxy S Ultra, але з більш компактними розмірами. Це зміна в поточному позиціонуванні серії FE, але, можливо, компанія перегляне структуру перед випуском цієї моделі.

Також повідомляється, що Samsung планує значно змінити дизайн смартфонів після випуску Galaxy S25. Це означає, що в наступному поколінні Galaxy S26 на нас чекає зовсім новий дизайн. Крім того, компанія планує скоротити кількість пристроїв у серії Galaxy A.

Паралельно з роботою над звичайними флагманами, Samsung також розробляє нову модель Galaxy Z Fold Lite. В даний час компанія тестує два прототипи: один без зовнішнього екрана взагалі, а другий має зовнішній дисплей, але дуже компактний.

Реліз Fold Lite може відбутися після Galaxy Z Fold 6, і в цьому поколінні не буде моделі Galaxy Z Flip. Однак ці чутки викликають сумніви, враховуючи, що в 2022 році смартфони, які найбільше продавалися в Південній Кореї, були Galaxy S22 Ultra і Z Flip 4.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S24 Ultra вперше "засвітився" на живих фото.

Читайте також, коли можна буде купити Samsung Galaxy S24 і яка в нього буде ціна.

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