Samsung планирует выпустить смартфон, который станет конкурентом iPhone Pro

Интересно, но источник утверждает, что новое устройство в линейке FE будет премиум-моделью, аналогичной Galaxy S Ultra, но с более компактными размерами. Это изменение в текущем позиционировании серии FE, но возможно, компания пересмотрит структуру перед выпуском этой модели.

Также сообщается, что Samsung планирует существенно изменить дизайн смартфонов после выпуска Galaxy S25. Это значит, что в следующем поколении Galaxy S26 нас ждет совершенно новый дизайн. Кроме того, компания планирует сократить количество устройств серии Galaxy A.

Параллельно с работой над обычными флагманами, Samsung также разрабатывает новую модель Galaxy Z Fold Lite. В настоящее время компания тестирует два прототипа: один без наружного экрана вообще, а второй имеет внешний дисплей, но очень компактен.

Релиз Fold Lite может состояться после Galaxy Z Fold 6, и в этом поколении не будет модели Galaxy Z Flip. Однако эти слухи вызывают сомнения, учитывая, что в 2022 году смартфоны, которые больше всего продавались в Южной Корее, были Galaxy S22 Ultra и Z Flip 4.