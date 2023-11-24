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Samsung Galaxy S24 Ultra вперше "засвітився" на живих фото

П'ятниця 24 листопада 2023 22:00
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Samsung Galaxy S24 Ultra вперше "засвітився" на живих фото Перші "живі" фотографії Samsung Galaxy S24 Ultra (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

На даний момент відомо, що зовнішній дизайн майбутніх флагманських смартфонів Samsung Galaxy S24 мало відрізнятиметься від поточних моделей. Інсайдери представили концептуальні зображення пристроїв, але тепер з'явилися реальні фотографії основної флагманської моделі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про останні новини та гаджети Samsung SamMobile.

У соціальній мережі X (раніше Twitter) з'явилися дуже реалістичні зображення майбутнього флагмана Samsung – Galaxy S24 Ultra, який очікується на ринку на початку наступного року.

На фотографіях зображений смартфон із плоскою задньою панеллю та рівним екраном, який, ймовірно, буде сумісний зі стилусом S Pen. Здається, що Samsung нарешті об'єднає S Pen з дисплеєм, що не має вигнутих країв.

Samsung Galaxy S24 Ultra вперше &quot;засвітився&quot; на живих фотоSamsung Galaxy S24 Ultra вперше &quot;засвітився&quot; на живих фотоSamsung Galaxy S24 Ultra вперше &quot;засвітився&quot; на живих фотоSamsung Galaxy S24 (фото: X/DavidMa05368498)

Samsung Galaxy S24 Ultra вперше &quot;засвітився&quot; на живих фотоSamsung Galaxy S24 та роз'єм для стилуса S Pen (фото: X/DavidMa05368498)

Як і у випадку з Galaxy S23 Ultra, на майбутній моделі видно виділені вирізи для камер на задній панелі. Металева рамка Galaxy S24 Ultra має злегка вигнуті краї, але верхній та нижній краї залишаються плоскими. Праворуч розташовані кнопка включення, регулятор гучності та антена.

Згідно з попередніми витоками, Samsung планує представити серію Galaxy S24 17 січня на заході Unpacked.

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Ми також писали про те, що Samsung впровадить функцію в дзвінки, яка допоможе прибрати мовний бар'єр з іноземцями.

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