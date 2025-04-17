Samsung оновила графік випуску Android 15: список смартфонів

Користувачі смартфонів Samsung Galaxy зіткнулися з новою хвилею затримок - компанія знову призупинила поширення One UI 7. Оновлення, яке мало вийти вже у квітні, тепер перенесли на травень і навіть липень для деяких моделей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google.
Як стало відомо, Samsung була змушена екстрено зупинити розгортання прошивки після виявлення серйозного бага, через який користувачі не могли розблокувати свої пристрої. Оновлення вже відкликали для флагманів Galaxy S24, Z Fold 6 і Z Flip 6.
Тепер, згідно з повідомленням у додатку Samsung Members, оновлення One UI 7 для низки пристроїв перенесли на пізніші терміни. Так, серія Galaxy S23 отримає його не раніше травня, хоча раніше апдейт очікувався у квітні. Galaxy Tab A9 і зовсім опинився в списку тільки на липень 2025 року.
Важливо розуміти, що нова таблиця вказує лише місяці, коли планується випуск One UI 7, але не гарантує точний порядок оновлень. Якщо Samsung не впорається з усуненням критичних багів, графік можуть знову переглянути.
Квітень:
Травень:
Червень:
Липень:
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