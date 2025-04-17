Samsung обновила график выпуска Android 15: список смартфонов

Как стало известно, Samsung была вынуждена экстренно остановить развертывание прошивки после выявления серьезного бага, из-за которого пользователи не могли разблокировать свои устройства. Обновление уже отозвали для флагманов Galaxy S24, Z Fold 6 и Z Flip 6.

Теперь, согласно уведомлению в приложении Samsung Members, обновление One UI 7 для ряда устройств перенесли на более поздние сроки. Так, серия Galaxy S23 получит его не раньше мая, хотя ранее апдейт ожидался в апреле. Galaxy Tab A9 и вовсе оказался в списке только на июль 2025 года.

Важно понимать, что новая таблица указывает лишь месяцы, когда планируется выпуск One UI 7, но не гарантирует точный порядок обновлений. Если Samsung не справится с устранением критических багов, график могут снова пересмотреть.

Апрель:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Травень:

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Tab S10+ 5G

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy S21 FE

Июнь:

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE+ 5G

Galaxy A16 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy F16 5G

Galaxy M16 5G

Galaxy M35 5G

Galaxy M55 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy F15 5G

Galaxy M15 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy F55 5G

Galaxy M55s 5G

Galaxy A05s

Galaxy A15 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy F05

Galaxy F34 5G

Galaxy F54 5G

Galaxy M05

Galaxy M34 5G

Galaxy Tab A9+ 5G

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy F14

Galaxy M14

Galaxy Tab A9+

Galaxy A06

Galaxy XCover7

Galaxy F14 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M53 5G

Июль: