Samsung обновила график выпуска Android 15: список смартфонов

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy столкнулись с новой волной задержек - компания вновь приостановила распространение One UI 7. Обновление, которое должно было выйти уже в апреле, теперь перенесли на май и даже июль для некоторых моделей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android - 9to5Google.
Как стало известно, Samsung была вынуждена экстренно остановить развертывание прошивки после выявления серьезного бага, из-за которого пользователи не могли разблокировать свои устройства. Обновление уже отозвали для флагманов Galaxy S24, Z Fold 6 и Z Flip 6.
Теперь, согласно уведомлению в приложении Samsung Members, обновление One UI 7 для ряда устройств перенесли на более поздние сроки. Так, серия Galaxy S23 получит его не раньше мая, хотя ранее апдейт ожидался в апреле. Galaxy Tab A9 и вовсе оказался в списке только на июль 2025 года.
Важно понимать, что новая таблица указывает лишь месяцы, когда планируется выпуск One UI 7, но не гарантирует точный порядок обновлений. Если Samsung не справится с устранением критических багов, график могут снова пересмотреть.
Апрель:
Травень:
Июнь:
Июль:
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