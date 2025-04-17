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Samsung обновила график выпуска Android 15: список смартфонов

Android 15 выходит по новому графику (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy столкнулись с новой волной задержек - компания вновь приостановила распространение One UI 7. Обновление, которое должно было выйти уже в апреле, теперь перенесли на май и даже июль для некоторых моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android - 9to5Google.

Как стало известно, Samsung была вынуждена экстренно остановить развертывание прошивки после выявления серьезного бага, из-за которого пользователи не могли разблокировать свои устройства. Обновление уже отозвали для флагманов Galaxy S24, Z Fold 6 и Z Flip 6. 

Теперь, согласно уведомлению в приложении Samsung Members, обновление One UI 7 для ряда устройств перенесли на более поздние сроки. Так, серия Galaxy S23 получит его не раньше мая, хотя ранее апдейт ожидался в апреле. Galaxy Tab A9 и вовсе оказался в списке только на июль 2025 года. 

Важно понимать, что новая таблица указывает лишь месяцы, когда планируется выпуск One UI 7, но не гарантирует точный порядок обновлений. Если Samsung не справится с устранением критических багов, график могут снова пересмотреть. 

Апрель: 

  • Galaxy S24 
  • Galaxy S24+ 
  • Galaxy S24 Ultra 
  • Galaxy Z Flip 6 
  • Galaxy Z Fold 6 

Травень: 

  • Galaxy Tab S10+ 
  • Galaxy Tab S10 Ultra 
  • Galaxy Z Flip 5 
  • Galaxy Z Fold 5 
  • Galaxy S23 
  • Galaxy S23+ 
  • Galaxy S23 Ultra 
  • Galaxy Tab S10+ 5G 
  • Galaxy Tab S10 Ultra 5G 
  • Galaxy S24 FE 
  • Galaxy Z Flip 4 
  • Galaxy Z Fold 4 
  • Galaxy Tab S9 
  • Galaxy Tab S9 5G 
  • Galaxy Tab S9 Ultra 
  • Galaxy Tab S9 Ultra 5G 
  • Galaxy Z Flip 3 
  • Galaxy Z Fold 3 
  • Galaxy S21 5G 
  • Galaxy S21+ 5G 
  • Galaxy S21 Ultra 5G 
  • Galaxy S23 FE 
  • Galaxy Tab S8 
  • Galaxy Tab S8+ 
  • Galaxy Tab S8 Ultra 
  • Galaxy S22 
  • Galaxy S22+ 
  • Galaxy S22 Ultra 
  • Galaxy Tab S8 5G 
  • Galaxy Tab S8+ 5G 
  • Galaxy Tab S8 Ultra 5G 
  • Galaxy S21 FE 

Июнь: 

  • Galaxy Tab S9 FE 
  • Galaxy Tab S9 FE 5G 
  • Galaxy Tab S9 FE+ 
  • Galaxy Tab S9 FE+ 5G 
  • Galaxy A16 5G 
  • Galaxy A35 5G 
  • Galaxy A55 5G 
  • Galaxy F16 5G 
  • Galaxy M16 5G 
  • Galaxy M35 5G 
  • Galaxy M55 5G 
  • Galaxy A34 5G 
  • Galaxy A54 5G 
  • Galaxy F15 5G 
  • Galaxy M15 5G 
  • Galaxy A25 5G 
  • Galaxy F55 5G 
  • Galaxy M55s 5G 
  • Galaxy A05s 
  • Galaxy A15 5G 
  • Galaxy A73 5G 
  • Galaxy F05 
  • Galaxy F34 5G 
  • Galaxy F54 5G 
  • Galaxy M05 
  • Galaxy M34 5G 
  • Galaxy Tab A9+ 5G 
  • Galaxy A14 
  • Galaxy A14 5G 
  • Galaxy A33 5G 
  • Galaxy A53 5G 
  • Galaxy F14 
  • Galaxy M14 
  • Galaxy Tab A9+ 
  • Galaxy A06 
  • Galaxy XCover7 
  • Galaxy F14 5G 
  • Galaxy M14 5G 
  • Galaxy M33 5G 
  • Galaxy M53 5G 

Июль:  

  • Galaxy Tab A9  

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