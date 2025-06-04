Samsung найближчим часом видалить ваш акаунт! Як не втратити доступ

Компанія Samsung попередила користувачів: починаючи з 31 липня 2025 року , акаунти, в які не заходили понад два роки, будуть видалені без можливості відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний сайт SamMobile .

Які акаунти Samsung потраплять під видалення і чому

Йдеться про Samsung Account - ключовий елемент екосистеми пристроїв Galaxy. Цей акаунт необхідний для доступу до фірмових додатків, таких як Galaxy Store, Samsung Health, Galaxy Wearables та інших. Незважаючи на те, що обліковий запис може бути пов'язаний з Google-акаунтом, найчастіше він використовується окремо.

У компанії уточнюють, що під видалення потраплять будь-які акаунти, як основні, так і додаткові, якщо в них не фіксувалося жодної активності протягом останніх 24 місяців. Єдиний спосіб уникнути видалення - хоча б один раз авторизуватися до 31 липня. Якщо це буде зроблено, акаунт вважається активним і залишиться в системі.

Це попередження актуальне і для користувачів, які раніше володіли пристроями Samsung, але давно ними не користувалися. Якщо ви плануєте в майбутньому повернутися до техніки Galaxy або хочете зберегти дані, варто заздалегідь перевірити свій акаунт.

Як врятувати свій обліковий запис Samsung від видалення

Щоб уникнути видалення акаунта, користувачеві потрібно всього лише увійти в нього до кінця липня. Будь-яка авторизація, навіть одноразова, "обнулить" термін неактивності і продовжить життя облікового запису.

Samsung почне розсилку повідомлень на електронну пошту, прив'язану до таких акаунтів. Однак, як зазначають експерти, це може не спрацювати, якщо сама пошта також давно не використовується.

Таким чином, користувачам рекомендується заздалегідь перевірити статус свого облікового запису Samsung, щоб не втратити до нього доступ назавжди.