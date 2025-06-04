Samsung в ближайшее время удалит ваш аккаунт! Как не потерять доступ

Компания Samsung предупредила пользователей: начиная с 31 июля 2025 года , аккаунты, в которые не заходили более двух лет, будут удалены без возможности восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный сайт SamMobile .

Какие аккаунты Samsung попадут под удаление и почему

Речь идет о Samsung Account - ключевом элементе экосистемы устройств Galaxy. Этот аккаунт необходим для доступа к фирменным приложениям, таким как Galaxy Store, Samsung Health, Galaxy Wearables и другим. Несмотря на то, что учетная запись может быть связана с Google-аккаунтом, чаще всего она используется отдельно.

В компании уточняют, что под удаление попадут любые аккаунты, как основные, так и дополнительные, если в них не фиксировалось никакой активности в течение последних 24 месяцев. Единственный способ избежать удаления - хотя бы один раз авторизоваться до 31 июля. Если это будет сделано, аккаунт считается активным и останется в системе.

Это предупреждение актуально и для пользователей, которые раньше владели устройствами Samsung, но давно ими не пользовались. Если вы планируете в будущем вернуться к технике Galaxy или хотите сохранить данные, стоит заранее проверить свой аккаунт.

Как спасти свою учетную запись Samsung от удаления

Чтобы избежать удаления аккаунта, пользователю нужно всего лишь войти в него до конца июля. Любая авторизация, даже однократная, "обнулит" срок неактивности и продлит жизнь учетной записи.

Samsung начнет рассылку уведомлений на электронную почту, привязанную к таким аккаунтам. Однако, как отмечают эксперты, это может не сработать, если сама почта также давно не используется.

Таким образом, пользователям рекомендуется заранее проверить статус своей учетной записи Samsung, чтобы не потерять к ней доступ навсегда.