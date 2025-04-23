Samsung готує Galaxy Z Fold 7. Чого очікувати від майбутнього складаного флагмана

Чи буде Samsung Galaxy Z Fold 7?

Цілком очевидно, що Samsung серйозно інвестує в серію Galaxy Z Fold. З 2019 року компанія випустила шість основних моделей і одну спеціальну версію Fold. Хоча в майбутньому увага Samsung може частково зміститися на смартфони з екранами, що розгортаються, сумнівів у тому, що складані пристрої залишаться ключовим пріоритетом південнокорейського гіганта, практично немає.

Навіть якщо такий смартфон з'явиться в 2025 році (про що ходять чутки), він навряд чи замінить лінійку Fold - принаймні, найближчим часом.

Додаткові підстави вірити в існування Galaxy Z Fold 7 з'явилися після повідомлень від KED Global: глава мобільного підрозділу Samsung Т. М. Ро (TM Roh) заявив, що хоче, щоб Fold 7 став ще тоншим.

Уже в грудні стало відомо, що пристрою присвоєно номер моделі SM-F966. А у квітні видання The Bell повідомило, що Samsung Display почала виробництво екранів для нової моделі Fold. З огляду на це, можна з великою часткою впевненості сказати, що Galaxy Z Fold 7 дійсно готується до випуску.

Коли вийде Samsung Galaxy Z Fold 7?

Ось дати релізів попередніх моделей:

Galaxy Z Fold 6 - 24 липня 2024 року

Galaxy Z Fold 5 - 11 серпня 2023 року

Galaxy Z Fold 4 - 25 серпня 2022 року.

Samsung дотримувалася серпневих релізів з моменту випуску Galaxy Z Fold 3. Однак Fold 6 вийшов на місяць раніше, у липні - ймовірно, через бажання використати увагу до Олімпіади. Чи залишиться Fold 7 у цьому ж часовому вікні - невідомо, але найімовірніше його варто очікувати влітку 2025 року.

Характеристики та особливості Galaxy Z Fold 7

Дизайн

Коли в 2024 році Samsung випустила Galaxy Z Fold Special Edition у Південній Кореї, багато хто припустив, що Fold 7 може отримати аналогічний дизайн. Однак аналітик дисплеїв Росс Янг заявив, що Fold 7 не буде схожий на цю спецверсію.

Перші зображення Galaxy Z Fold 7 були опубліковані інсайдером OnLeaks і виданням Android Headlines. Судячи з рендерів, Fold 7 матиме вигляд майже як Fold 6, але з важливою відмінністю: він стане ще тоншим.

Згідно з витоками, Samsung прибере цифровізатор, щоб досягти меншої товщини. Очікується, що в закритому стані пристрій матиме товщину 9,5 мм (включно з блоком камер), а в розкритому - 4,5 мм. Для порівняння, Fold 6 - 12,1 мм у складеному вигляді та 5,6 мм у відкритому.

Передбачуваний дизайн Samsung Galaxy Z Fold 7 (фото: Android Headline)

Екрани

Очікується, що внутрішній екран буде 8,2 дюйма, а зовнішній - 6,5 дюйма. Розміри пристрою в розкритому стані, за даними витоку, становитимуть 58,4 x 143,1 x 4,5 мм. Росс Янг раніше заявляв, що розміри екранів будуть такими ж, як у Fold SE, однак нові дані вказують, що внутрішній дисплей може бути трохи більшим.

Характеристики

Як і Fold 6, який оснащений чипом Snapdragon 8 Gen 3, Galaxy Z Fold 7, за інформацією Android Headlines, отримає більш потужний процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, який також очікується в Galaxy S25. Крім цього апгрейда, Fold 7, схоже, збереже багато особливостей Fold 6. Ємність акумулятора залишиться колишньою - 4 400 мА/год, без змін. Згідно з базою китайського регулятора 3C, швидкість дротової зарядки теж збережеться - 25 Вт.

Що стосується камер, очікується, що пристрій знову отримає потрійну основну камеру, камеру під екраном і фронтальну камеру. Однак є інформація про одне важливе оновлення - основна камера стане 200 МП, на відміну від 50 МП у Fold 6.

Інші параметри залишаться колишніми: ультраширококутна камера на 12 МП, телеоб'єктив на 10 МП, камера під екраном на 4 МП і фронтальна камера на 10 МП. Ці дані підтвердив і портал GalaxyClub, вказавши, що підекранна камера отримала якесь поліпшення, подробиці якого поки невідомі.

Функції

Поки що не так багато інформації про нові функції, які можуть з'явитися в Galaxy Z Fold 7. Однак за даними SamMobile, пристрій може вийти з оболонкою One UI 8, щоб компенсувати повільний запуск One UI 7.

Оскільки реліз Android 16 очікується в червні або липні, цей слух здається цілком правдоподібним.

Аксесуари

Samsung, схоже, готує для Galaxy Z Fold 7 цікаві аксесуари. Одна з найнесподіваніших чуток пов'язана з кістковою провідністю звуку: інсайдер Ice Universe стверджує, що компанія представить бездротові навушники з відкритим звуком, які передають звук через кістку, а не через традиційні вставки у вухо. Ці навушники носять кодове ім'я "Able".

Ice Universe стверджує, що компанія представить бездротові навушники з відкритим звуком (фото: Android Headline)

Також Samsung може представити новий досвід роботи з S Pen. Як уже згадувалося, компанія, можливо, відмовиться від цифровізатора, щоб зробити Fold 7 тоншим. Це робить використання поточної технології пера (на основі електромагнітного резонансу, EMR) неможливим.

За даними ET News, компанія розглядає перехід на альтернативну технологію - активну електростатику (AES). Однак у цього рішення є мінуси: стилус буде товщим і потребуватиме зарядки. Вбудувати його в корпус Fold 7 не вийде, але Samsung може випустити спеціальний чохол з відсіком для пера.

Нарешті, Ice Universe також показав зображення захисних плівок для екрана Fold 7. Одна з них - стандартна, а друга - з приватним фільтром. Судячи зі знімків, у Fold 7 будуть прямокутні кути.

Захисні плівки для екрану Fold 7 (фото: Ice Universe)

Яка може бути ціна Samsung Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold 6 - 1 899 доларів

Galaxy Z Fold 5 - 1 799 доларів

Galaxy Z Fold 4 - 1 799 доларів.

Незважаючи на безліч витоків щодо Fold 7, ціна пристрою все ще залишається таємницею. У той час як вже є чутки про вартість Flip 7, ціна Fold 7 поки не розкрита.

У 2024 році Samsung збільшила ціну на Fold на 100 доларів - до 1 899 доларів. Малоймовірно, що компанія знизить ціну. Навіть більше, в умовах тарифної війни Samsung може підняти ціну в США. Проте, найімовірніше, що вона залишиться на рівні 1 899 доларів.