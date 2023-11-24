Samsung Galaxy S24 Ultra вперше "засвітився" на живих фото

У соціальній мережі X (раніше Twitter) з'явилися дуже реалістичні зображення майбутнього флагмана Samsung – Galaxy S24 Ultra, який очікується на ринку на початку наступного року.

На фотографіях зображений смартфон із плоскою задньою панеллю та рівним екраном, який, ймовірно, буде сумісний зі стилусом S Pen. Здається, що Samsung нарешті об'єднає S Pen з дисплеєм, що не має вигнутих країв.

Samsung Galaxy S24 (фото: X/

Samsung Galaxy S24 та роз'єм для стилуса S Pen (фото: X/

Як і у випадку з Galaxy S23 Ultra, на майбутній моделі видно виділені вирізи для камер на задній панелі. Металева рамка Galaxy S24 Ultra має злегка вигнуті краї, але верхній та нижній краї залишаються плоскими. Праворуч розташовані кнопка включення, регулятор гучності та антена.

Згідно з попередніми витоками, Samsung планує представити серію Galaxy S24 17 січня на заході Unpacked.