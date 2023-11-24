Samsung Galaxy S24 Ultra впервые "засветился" на живых фото

На данный момент известно, что внешний дизайн будущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24 будет мало отличаться от текущих моделей. Инсайдеры представили концептуальные изображения устройств, но теперь появились реальные фотографии основной флагманской модели.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о последних новостях и гаджетах Samsung SamMobile .

Как и в случае с Galaxy S23 Ultra, на будущей модели видны выделенные вырезы для камер на задней панели. Металлическая рамка Galaxy S24 Ultra имеет слегка изогнутые края, но верхний и нижний края остаются плоскими. Справа расположены кнопка включения, регулятор громкости и антенна.

На фотографиях изображен смартфон с плоской задней панелью и ровным экраном, который, вероятно, совместим со стилусом S Pen. Кажется, что Samsung наконец-то объединит S Pen с дисплеем, не имеющим изогнутых краев.

В социальной сети X (ранее Twitter) появились очень реалистичные изображения будущего флагмана Samsung - Galaxy S24 Ultra, ожидаемого на рынке в начале следующего года.

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