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Самовільне залишення частини: у якому випадку військовому нічого "не світить" за порушення

Неділя 10 грудня 2023 10:02
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Самовільне залишення частини: у якому випадку військовому нічого "не світить" за порушення Коли військовий може самовільно покинути частину (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

За самовільне залишення частини військовому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі терміном від 5 до 10 років. Але є один випадок, коли за це порушення солдату нічого "не світить".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Романа Лихачова у Facebook.

У якому випадку можна самовільно залишити військові частину

За словами адвоката, військовому не загрожує покарання за самовільне залишення частини у тому випадку, якщо він покинув її з метою медичного лікування, у наданні якого командир йому відмовив. Якщо ж солдат покинув частину безпідставно, то на нього чекає кримінальна відповідальність.

"Якщо, наприклад, військовослужбовцю відмовляють у медичній допомозі, він покинув військову частину з метою отримання стаціонарного лікування, часто такі справи закривають за відсутності складу злочину. Але це не означає, що військовий може самостійно поїхати лікуватися вдома", - додав Лихачов.

Також він зазначив, що дні перебування на стаціонарному лікуванні не включають у дні самовільного залишення військової частини. Втім, про це треба обов'язково попереджати командирів та ТЦК, щоб не припинялася служба та командир не подавав звернення до Державного бюро розслідувань. Інакше солдат матиме неприємності.

За яких умов карають за самовільне залишення частини

Для строковика відповідальність за самовільне залишення частини настає, коли військовий залишив службу на строк понад 3 дні.

Для військовослужбовців за контрактом кримінальна відповідальність настає, коли кількість днів самовільного залишення частини перевищує 10 днів. У випадку, коли це повторне залишення в контрактника, то відповідальність наступає після трьох діб.

Згідно із частиною 5 статті 407 ККУ, самовільне залишення військової частини чи неявка на службі без поважної причини тривалістю понад 3 доби загрожує позбавленням волі терміном від 5 до 10 років.

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