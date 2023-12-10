Самовольное оставление части: в каком случае военному ничего "не светит" за нарушение

За самовольное оставление части военному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Но есть один случай, когда за это нарушение солдату ничего "не светит".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Лихачева в Facebook .

В каком случае можно самовольно покинуть воинскую часть

По словам адвоката, военному не угрожает наказание за самовольное оставление части в том случае, если он покинул ее с целью медицинского лечения, в предоставлении которого командир ему отказал. Если же солдат покинул часть безосновательно, то его ждет уголовная ответственность.

"Если, например, военнослужащему отказывают в медицинской помощи, он покинул воинскую часть с целью получения стационарного лечения, часто такие дела закрывают в отсутствие состава преступления. Но это не значит, что военный может самостоятельно уехать лечиться дома", - добавил Лихачев.

Также он отметил, что дни пребывания на стационарном лечении не включаются в дни самовольного ухода из воинской части. Однако, об этом надо обязательно предупреждать командиров и ТЦК, чтобы не прекращалась служба и командир не подавал обращения в Государственное бюро расследований. Иначе солдат будет иметь неприятности.

При каких условиях наказывают за самовольное оставление части

Для срочника ответственность за самовольное оставление части наступает, когда военный оставил службу сроком более 3 дней.

Для военнослужащих по контракту уголовная ответственность наступает, когда количество дней самовольного ухода из части превышает 10 дней. В случае, когда это повторное оставление у контрактника, то ответственность наступает после трех суток.

Согласно части 5 статьи 407 УКУ, самовольное оставление воинской части или неявка на службе без уважительной причины продолжительностью более 3 суток грозит лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.