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Самоубийство в ЦВК: выяснились странные детали трагедии

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 09:49
Самоубийство в ЦВК: выяснились странные детали трагедии
Самоубийство в ЦВК (Коллаж РБК-Украина)

Молодой парень совершил самоубийство на рабочем месте без видимой причины

В помещении Центральной избирательной комиссии в Киеве было обнаружено тело работника Управления государственной охраны. По предварительным данным, молодой человек совершил самоубийство на рабочем месте.

Работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия около 18:20. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте. Как сообщает издание "Информатор", погибшего звали Ярослав Розумняк и ему было 25 лет. В понедельник, 20 января, он нес дежурство в здании ЦИК.

Начато расследование и по предварительным данным – молодой человек совершил самоубийство. Что именно толкнуло молодого человека на такой тяжелый шаг – будут выяснять следователи.

Самоубийство в ЦВК: выяснились странные детали трагедии

Ярослав Розумняк

Ярославу Розумняку было всего 25 лет. Он окончил Киевский транспортно-экономический колледж по специальности "Инженер безопасности движения" в 2015 году. Несколько месяцев проработал в Киевпастрансе. Проживал в Буче и воспитывался в неполной семье.

На работу в Управление государственной охраны Украины поступил осенью 2017 года. Женат не был, детей не было.

Следователи Государственного бюро расследований начали расследование, и открыли производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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