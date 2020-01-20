В здании Центризбиркома застрелился работник УГО

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР начало расследование

Следователи Государственного бюро расследований начали расследование по факту возможного самоубийства совершенного работником Управления государственной охраны (УГО) Украины в помещении Центральной избирательной комиссии вечером 20 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.



По предварительной информации, около 18:20 работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.



Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Производство открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на Печерске в Киеве сегодня вечером нашли застреленным молодого парня. Личность погибшего установили, но не сообщали.

РБК-Украина писало, что в Запорожье в квартире нашли мертвыми супругов и их сына. В полицию поступило сообщение о том, что женщина с субботы не выходит на связь. Правоохранители, которые выехали на место происшествия, предварительно установили, что на телах супругов имеются телесные повреждения, а их сына обнаружили повешенным.