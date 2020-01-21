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Самогубство в ЦВК: з'ясувалися дивні деталі трагедії

STYLERЖиття    21.01.2020 - 09:49
Самогубство в ЦВК: з'ясувалися дивні деталі трагедії
Самогубство в ЦВК (Колаж РБК-Україна)

Молодий хлопець вчинив самогубство на робочому місці без видимої причини

У приміщенні Центральної виборчої комісії в Києві було виявлено тіло працівника Управління державної охорони. За попередніми даними, молодий чоловік вчинив самогубство на робочому місці.

Працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї близько 18:20. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці. Як повідомляє видання "Інформатор", загиблого звали Ярослав Розумняк і йому було 25 років. У понеділок, 20 січня, він ніс чергування в будівлі ЦВК.

Розпочато розслідування і за попередніми даними – молодий чоловік скоїв самогубство. Що саме штовхнуло молодого чоловіка на такий важкий крок – з'ясовуватимуть слідчі.

Самогубство в ЦВК: з'ясувалися дивні деталі трагедії

Ярослав Розумняк

Ярославу Розумняку було всього 25 років. Він закінчив Київський транспортно-економічний коледж за спеціальністю "Інженер безпеки руху" у 2015 році. Кілька місяців пропрацював в Київпастрансі. Проживав у Бучі та виховувався у неповній сім'ї.

На роботу в Управління державної охорони України прийшов восени 2017 року. Одружений не був, дітей не було.

Слідчі Державного бюро розслідувань почали розслідування, і відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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