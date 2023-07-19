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Самотність та розставання: для кого зі Зодіаку кінець літа буде складним періодом

Ці знаки Зодіаку чекає розчарування в коханні (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на серпень 2023 року обіцяє складний період для кількох представників зодіакального сузір'я. Кінець літа принесе їм розчарування в особистих стосунках, розставання та самотність.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких у серпні сфера кохання зміниться не на краще. Хто у списку невдах - читайте нижче.

Овен

Знайти баланс між особистим життям та роботою – не найлегше завдання. Ваші близькі стосунки можуть опинитися під ударом через те, що ви ставите свою роботу на перше місце. Якщо ви не почнете діяти та не знайдете рішення, яке влаштує вас обох - ризикуєте втратити близьку людину.

Лев

Наприкінці літа вам доведеться зробити важливий крок - обірвати всі зв'язки з минулим і зробити крок у невідомість. Якщо у вашому житті є незрозумілі стосунки або зв'язок, який давно не приносить задоволення - сміливо рвіть і йдіть далі своєю дорогою. Сил пережити розставання у вас буде достатньо і дуже швидко ви почнете почуватися значно щасливішими.

Скорпіон

Довіртеся в серпні своїй долі й з вдячністю прийміть ті уроки, які приготували зірки. Якщо все відбуватиметься спокійно і без істерик - ви на вірному шляху і дуже швидко оговтаєтеся від потрясінь. Ну а скандали та стомлюючі з'ясування стосунків, прощання та спроби знову щось довести один одному – чіткий знак, що ви йдете проти течії.

Риби

У ваше життя увірвалися стосунки, які були дуже не доречні. Але цей досвід був вам необхідним для духовного зростання та роботи над помилками. Спробуйте відсторонитися, взяти паузу і не бійтеся самотності – це в будь-якому випадку буде краще, ніж знаходитися поряд із тим, хто вас руйнує.

До речі, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку серпень приготував сюрпризи у коханні.

А ще розповідали про те, у кого зі знаків Зодіаку життя круто зміниться наприкінці літа.

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