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Одиночество и расставания: для кого из знаков Зодиака конец лета будет сложным периодом

Эти знаки Зодиака ждет разочарование в любви (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на август 2023 года обещает сложный период для нескольких представителей зодиакального созвездия. Конец лета принесет им разочарования в личных отношениях, расставания и одиночество.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в августе сфера любви изменится не в лучшую сторону. Кто в списке неудачников - читайте ниже.

Овен

Найти баланс между личной жизнью и работой - не самая легкая задача. Ваши близкие отношения могут оказаться под ударом из-за того, что вы ставите свою работу на первое место. Если вы не начнете действовать и не поищете решение, которое устроит вас обоих - рискуете потерять близкого человека.

Лев

В конце лета вам придется сделать важный шаг - оборвать все связи с прошлым и шагнуть в неизвестность. Если в вашей жизни есть непонятные отношения или связь, которая давно не приносит удовольствие - смело рвите и идите дальше своей дорогой. Сил пережить расставание у вас будет достаточно и очень быстро вы начнете чувствовать себя значительно счастливее.

Скорпион

Доверьтесь в августе своей судьбе и с благодарностью примите те уроки, которые уготовили вам звезды. Если все будет происходить спокойно и без истерик - вы на верном пути и очень быстро оправитесь от потрясений. Ну а скандалы и утомительные выяснения отношений, прощания и попытки снова что-то доказать друг другу - четкий знак, что вы идете против течения.

Рыбы

В вашу жизнь ворвались отношения, которые были очень не к месту. Но этот опыт был вам необходим для духовного роста и работы над ошибками. Попробуйте отстраниться, взять паузу и не бойтесь одиночества - это в любом случае будет лучше, чем находиться рядом с тем, кто вас разрушает.

Кстати, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака август приготовил сюрпризы в любви.

А еще рассказывали о том, у кого из знаков Зодиака жизнь круто поменяется в конце лета.

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