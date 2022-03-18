Що насправді означають букви V, Z і X на техніці РФ: не морські піхотинці і не кадировці

Українці розшифровують написи на російській техніці - Z, V і X на свій лад, показуючи, що насправді значать ці букви, що стали для нас символом злодіянь РФ, які ми не забудемо довіку.

Дивіться нижче в матеріалі Styler , як можна трактувати ці написи.

На одному з відео, показаному збройними силами, букви V, Z, X та О дещо перевернули, вийшов напис ЛОХИ, якими можна маркувати гроби для їхніх 200-х.

V і Z - Volodymyr Zelensky

"Тепер мені зрозуміло, що означають букви V і Z на техніці раші-параші - Volodymyr Zelensky. Це типу підлизуються? Бояться, падли!"

"Букви V і Z означають Володимир Зеленський? Ми маємо все ім'я зібрати?" - жартують у мережі.

Ще трохи інтерпретацій

"Органічні добрива" російською буде "навоз". Букви A V O і Z на їх техніці уже бачили. Десь іще їздять N?"

"Кажуть, що V і Z вже утилізовано. Які ще букви будуть чи назвете слово целіком?"

"Так, і трошки про мистецтво... русня любить все викладать буквами Z - так от, треба всього три трупи, а для букви V - і того менше", - пишуть користувачі мережі. В імперії буквами V, Z і X пишаються

Зазначимо, що в рфії ці букви уособлюють гордість за "велику й непереможну" а також, звісно - "мир".

Так, 8 березня багато зірок взяли участь в концерті, який пройшов під слоганами "Vерим и ждем" і "МыZaМир"

А дітей в садочках вибудовують буквою Z і вручають "голубів миру".

Якщо серйозно...

В Сухопутних військах ще в перші дні вторгнення пояснили, що: