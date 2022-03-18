Що насправді означають букви V, Z і X на техніці РФ: не морські піхотинці і не кадировці
Українці розшифровують написи на російській техніці - Z, V і X на свій лад, показуючи, що насправді значать ці букви, що стали для нас символом злодіянь РФ, які ми не забудемо довіку.
Дивіться нижче в матеріалі Styler, як можна трактувати ці написи.
На одному з відео, показаному збройними силами, букви V, Z, X та О дещо перевернули, вийшов напис ЛОХИ, якими можна маркувати гроби для їхніх 200-х.
V і Z - Volodymyr Zelensky
"Тепер мені зрозуміло, що означають букви V і Z на техніці раші-параші - Volodymyr Zelensky. Це типу підлизуються? Бояться, падли!"
"Букви V і Z означають Володимир Зеленський? Ми маємо все ім'я зібрати?" - жартують у мережі.
Ще трохи інтерпретацій
"Органічні добрива" російською буде "навоз". Букви A V O і Z на їх техніці уже бачили. Десь іще їздять N?"
"Кажуть, що V і Z вже утилізовано. Які ще букви будуть чи назвете слово целіком?"
"Так, і трошки про мистецтво... русня любить все викладать буквами Z - так от, треба всього три трупи, а для букви V - і того менше", - пишуть користувачі мережі.
В імперії буквами V, Z і X пишаються
Зазначимо, що в рфії ці букви уособлюють гордість за "велику й непереможну" а також, звісно - "мир".
Так, 8 березня багато зірок взяли участь в концерті, який пройшов під слоганами "Vерим и ждем" і "МыZaМир"
А дітей в садочках вибудовують буквою Z і вручають "голубів миру".
Якщо серйозно...
В Сухопутних військах ще в перші дні вторгнення пояснили, що:
- Z - східні сили РФ
- Z (в квадраті) - сили РФ з Криму
- O - сили з Білорусі
- V - морська піхота
- X - кадирівці
- A - сили спецпризначення (СОБР, АЛЬФА, ССО)