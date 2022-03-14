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В России выложили букву Z из детсадовцев и "голубей мира": эпическое видео

Новина українською →
Россия, Понедельник 14 марта 2022 14:35
В России выложили букву Z из детсадовцев и "голубей мира": эпическое видео Коллаж РБК-Украина: в России выложили букву Z из детсадовцев и "голубей мира"
Автор: Светлана Мащенко

В России пропаганда войны насаждается чуть ли не с молоком матери. Недавно в соцсетях всплыло видео, на котором ребятишек в садике под патриотическую песню выстроили в символ убийц - букву Z.

Как это было, смотрите ниже в материале Styler.

На кадрах видно, что дети с триколорными флагами и белыми "голубями мира" из бумаги подтанцовывают под песню Газманова "Вперед, Россия".

После чего ребятишки детсадовского возраста выстраиваются буквой Z.

Судя по игровым площадкам, происходит действо на территории детского сада. Где именно - не сообщается.

Между тем в Украине от рук "миротворцев" погибло уже 90 детей...

Отметим, что в РФ буквы Z и V пропагандой преподносятся как символы мира. В частности, 8 марта звезды провели концерт по лозунгам "Vерим и ждем" и "МыZaМир". Там приняли участие Григорий Лепс, Анна Семенович, Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Владимир Пресняков, Александр Маршал, дуэт "Непара", группа "Земляне", "Фабрика" и "Блестящие".

В ВСУ же украинцам объяснили, что буква Z означает "сухопутные войска", а буква V - "морских пехотинцев".

Ранее мы писали о российских звездах, которые поддержали убийство Путиным украинцев.

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