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В самом большом аквапарке Днепра погиб ребенок: мама недоглядела

Автор: Styler

В Днепре в самом большом аквапарке города Happy Day утонул 9-летний ребенок. Трагедия произошла 8 августа.

И хотя посетители пытались самостоятельно оказать помощь мальчику, а на место прибыли две кареты скорой помощи, однако спасти ребенка, к сожалению, не удалось.

Все детали ЧП в аквапарке на Набережной Победы рассказали журналисты местного издания "Наше місто".

Детали трагедии в аквапарке Днепра

Известно, что в воскресенье, 8 августа, мальчик вместе с мамой приехал в аквапарк из Новомосковского района.

Ближе к вечеру, мальчик решил пойти к большому бассейну. А его мать отлучилась и пошла в другую сторону заведения.

Аквапарк в Днепре (фото: instagram.com/dnepr_aquapark)

По словам работника аквапарка, примерно в 18:00 персонал заметил, что ребенку в бассейне стало плохо, его вытащили и позвали медицинский персонал.

"Очевидцы вызвали на место скорую помощь, однако все реанимационные мероприятия медиков не дали результата. К сожалению, ребенка спасти не удалось", - пишет издание.

Сейчас правоохранителям предстоит разобраться во всех деталях чрезвычайного происшествия.

А пока на сайте аквапарка сообщается, что на следующий день трагедии, 9 августа, он не работает. Причина - "санитарный день".

Скриншот

Ранее мы писали, что в Киеве врач требовал взятку, наотрез отказываясь помогать больному ребенку.

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смерть ребенка