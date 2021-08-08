В Киеве врач требовал взятку, наотрез отказываясь помогать больному ребенку (фото)

В Киеве врач-отоларинголог требовал оплатить ему лично 300 грн за первичный осмотр, а в случае оказания помощи еще больше. Медик отказывался осматривать ребенка, которому нужна была срочная помощь.

Инцидент случился в Киеве 4 августа. Ребенку стало плохо, а так как время было позднее (после 20:00), обратились в "скорую". Мальчика направили в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1, что по адресу ул. Богатырская, 30. Там к маме с ребенком вышел врач Мельник Олег Владимирович.

По словам женщины, узнав, что они не из Киева, а из области, да еще и без направления участкового педиатра (это в 21:00), сказал, что мы должны ему заплатить 300 грн за осмотр, а если нужно будет оказать помощь, то надо заплатить еще.

"На наши вопросы о квитанции и где находится каса, он иронично и нагло улыбался. Что с ребенком, его не интересует. Мы обратились к дежурному из департамента Минздрава", - пишет Татьяна.

Фото: facebook.com/tatianaruchkovskaya

Ответ Олега Владимировича дежурному поразил окончательно. Врач заявил, что не обязан осматривать ребенка, несмотря на слова дежурного, что он "не

имеет права отказать в осмотре и оказании помощи".

"Человек, который называет себя врачом, отказывается от своих прямых обязанностей, требуя средств и еще ничего не сделав. Я не говорю о том, что как любая мать, я готова была заплатить, и даже больше чем он требовал. Но возмущает, то что он не поинтересовался состоянием ребенка. Его интересовали только деньги. Ему было безразлично, как чувствует себя ребенок и что с ним вообще", - добавила женщина.

Тогда врачу указали, что рядом с его кабинетом висит плакат, где указано, что он обязан оказывать бесплатную медицинскую помощь вне зависимости, заключена декларация или нет. В ответ он заявил, что это написано не для него.

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Напомним, что экстренная помощь в Украине предоставляется бесплатно и без направления врача.

Также, правилами НСЗУ предусмотрено, что если у пациента не подписана декларация с семейным врачом, он может заплатить за оказываемую услугу - официально через кассу. Но только в случае, если такая услуга указана в перечне платных в медицинском учреждении.

Без направления можно получить услуги гинеколога, акушера-гинеколога, педиатра, психиатра, нарколога, стоматолога.