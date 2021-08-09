У найбільшому аквапарку Дніпра загинула дитина: мама недогледіла

У Дніпрі в найбільшому аквапарку міста Happy Day потонула 9-річна дитина. Трагедія сталася 8 серпня.
І хоча відвідувачі намагалися самостійно надати допомогу хлопчикові, а на місце прибули дві карети швидкої допомоги, проте врятувати дитину, на жаль, не вдалося.
Всі деталі НП в аквапарку на Набережній Перемоги розповіли журналісти місцевого видання "Наше місто".
Відомо, що в неділю, 8 серпня, хлопчик разом з мамою приїхав в аквапарк з Новомосковського району.
Ближче до вечора, хлопчик вирішив піти до великого басейну. А його мати відлучилася і пішла в інший бік закладу.
Аквапарк у Дніпрі (фото: instagram.com/dnepr_aquapark)
За словами працівника аквапарку, приблизно о 18:00 персонал помітив, що дитині в басейні стало погано, хлопчика витягли і покликали медичний персонал.
"Очевидці викликали на місце швидку допомогу, проте всі реанімаційні заходи медиків не дали результату. На жаль, дитину врятувати не вдалося", - пише видання.
Зараз правоохоронцям належить розібратися у всіх деталях надзвичайної події.
А поки на сайті аквапарку повідомляється, що наступного дня трагедії, 9 серпня, він не працює. Причина - "санітарний день".
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Раніше ми писали, що в Києві лікар вимагав хабар, навідріз відмовляючись допомагати хворій дитині.