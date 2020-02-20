Самолет с украинцами из Уханя был вынужден срочно залететь в Киев: названа причина (видео)

Эвакуация украинцев из Уханя (коллаж РБК-Украина)

Полет эвакуированных украинцев из Уханя длился значительно дольше запланированного

Эвакуированных украинцев из Уханя должны были доставить самолетом под Киев - аэропорт "Борисполь" официально назывался пунктом назначения для борта из Китая. Однако произошли изменения в планах и пилоты в итоге после короткой остановки возле столицы направили специальный рейс к Харькову.

Ожидалось, что борт из Уханя должен был приземлиться в "Борисполе" в 8:00, но, согласно данным онлайн-радара, около двух часов кружил на стыке Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей, "нарезав" в небе девять кругов.

Около начала десятого "Боинг 737" с эвакуированными гражданами все-таки перестал летать по кругу, и в 08:45 приземлился в воздушной гавани "Борисполь" на срочную короткую дозаправку. После чего снова поднялся в небо и полетел в сторону Харькова.

Как объяснил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, утром борт не смог приземлится в городе из-за плохих погодных условий - был туман.

Все 48 украинцев и 29 иностранцев перед вылетом из Уханя прошли медицинско-санитарный контроль, по результатам которого четырем гражданам - 3 из Украины и 1 из Казахстана - не разрешили подняться на борт. Во время полета всем меряли температуру, а в салоне через ряды установили защитную пленку - чтобы обезопасить экипаж. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Эвакуация украинцев из китайского Уханя (Фото: скриншот)

В "Борисполе" эвакуированных утром ждали медики. И в киевском, и в харьковском аэропортах были замечены "скорые", медики и спасатели. Но самолет завис в небе и кружил между областями на высоте 11 километров. Позже в МВД объяснили, что борт должен был приземлиться в Харькове, но из-за тумана "наматывал" виражи, а к Киеву направился потому, что топливо было на исходе.

В "Борисполе" никто из эвакуированных не покидал самолет. Люди смогли прочитать новости (появился интернет) о акциях протеста местных жителей в Новых Санжарах под Полтавой из-за страха перед коронавирусом, и у некотороых эйфория от возвращения на родину сменилась разочарованием.

"Какой ужас! В других странах такого же не было?", - написала в сети одна из эвакуированных украинок.

Эвакуированные из китайского Уханя в самолете (Фото с Facebook-страницы Александра Махова)

Добавим, что вместе с гражданами в самолете летел журналист Александр Махов, который сопровождал эвакуацию из китайского Уханя.

"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики - все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не кидает. Позорище. Все в норме, к слову", - написал он в своем Facebook.

Видео: Эвакуация украинцев из Уханя - почему самолет "нарезал" круги в небе над Украиной и залетал в Киев