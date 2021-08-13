Самолет Ryanair "забыл" пассажиров в Борисполе: застряла детская группа и иностранец

Самолет авиакомпании Rynair вылетел из Борисполя в Краков и часть пассажиров не смогла попасть на борт. Это группа из 10 детей и двух сопровождающих, а также один гражданин Польши.

По словам женщины, пассажиры прибыли в аэропорт вовремя – за 2,5 часа до вылета и сразу встали к стойке регистрации. Но регистрация длилась очень медленно, там оформляли много вылетов в Европу.

Когда группа прошла регистрацию, поняли, что остается очень мало времени и бегом побежали к паспортному контролю. Сотрудники аэропорта им помогли пройти контроль быстро, и первые участники группы сразу побежали предупредить о задержке.

Сотрудники аэропорта говорили с кем-то по рации и успокаивали. К гейту пассажиры смогли попасть за 17 минут до вылета самолета. Но все уже было закрыто, самолет опустил трап и закрыл двери самолета. Через 20 минут к группе подошли работники аэропорта и сказали, что самолет улетел без них.

"Для меня шок, как такое могло произойти. Дети с разных городов Украины планировали эту поездку заранее, за день до вылета все были в хорошем настроении, планировали свое международное обучение и знакомство с молодежью Польши и Германии. Как можно было оставить группу детей, в том числе и несовершеннолетних? Почему не искали и не звали 12 человек? Всегда кто опаздывает, делают сообщение и ждут. Тут все звали на помощь, а остались в ситуации – один на один", - возмутилась Славова.

Она добавила, что все настолько были шокированы ситуацией, что совершенно не понимали, что делать. Руководители группы пытались выяснить, как такое произошло и получили ответ – все претензии к перевозчику. Дети плакали и звонили родителям, ситуация начала накаляться.

Четыре часа ругани результата так и не дали. Родители начали обрывать телефоны посольства, консулов, депутатов, авиакомпаний. Однако, единственный рейс на Краков был только лишь через день. В конечном итоге детей решили отправить в Польшу автобусом, а с авиакомпанией предстоит разбираться родителям.