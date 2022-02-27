Літак "Мрія" буде відновлено за кошти окупанта, - глава Укроборонпрому

Російські окупанти знищили легендарний Ан-225 "Мрія" , який перебував на аеродромі в Гостомелі. Відновлення літака коштуватиме більше трьох мільярдів доларів, та Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДК "Укроборонпром" у Telegram.

"Росія поцілила "Мрію", як символ можливостей української авіації. Ан-225 "Мрія" - авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності. На жаль, сьогодні ці опції втрачені", - йдеться у заяві.

Але вони обов’язково будуть відновлені.

"Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов’язково відродиться. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років. Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень", - додали в "Укроборонпромі".

Генеральний директор держконцерну Юрій Гусєв заявив, що "мрію про вільну від окупанта Україну знищити неможливо".

"Ми боротимемось за нашу землю та наш дім до переможного кінця. І після перемоги обов’язково, чуєте, обов’язково добудуємо нашу нову "Мрію", яка багато років чекає цього у безпечному місці. Все буде Україна!" - заявив він.

На момент вторгнення Ан-225 "Мрія" знаходилась на ремонті у аеропорту Гостомель, тому літак не встиг вилетіти з України...