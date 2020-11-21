Самое вредное растительное масло: на нем готовить категорически не стоит

На рынках Украины в продаже сейчас есть масло на любой выбор. Однако далеко не все растительные масла подходят для готовки. Некоторые могут быть очень вредны для организма человека и имеют противопоказания для определенных категорий.

Есть растительные масла, которые совершенно непригодны для жарки и во время процесса горения они выделяют вещества, которые провоцируют физические и когнитивные изменения, увеличивают риск развития опасных заболеваний. Как правильно выбрать безопасное масло для готовки, пишет издание NewsYou.

На что нужно обращать при выборе масла

В нем должны быть насыщенные жиры – чем больше, тем лучше.

Полинасыщенных жиров должно быть не менее 15%

Точка горения масла должна допускаться от 160 градусов и выше.

Какое масло нельзя использовать при высоких температурах:

Арахисовое

Из грецких орехов

Миндальное

Из виноградных косточек

Горчичное

Конопляное

Кунжутное

Из льна

Подсолнечное

Рапсовое

Кукурузное

Тыквенное

Масло для приготовления при высоких температурах

Оливковое. Оно имеет высокую термоустойчивость, вещества в нем предохраняют от окисления, сохраняют полезные свойства даже при нагревании.

Кокосовое масло. Состоит из насыщенных кислот и имеет высокий уровень точки горения. Хорошо усваивается организмом и содержит очень полезную лауриновую кислоту.

Топленое сливочное масло. Прекрасно подходит для обжаривания и запекания в духовке. Градус горения достигает при 250С. Нормализует обмен веществ и обладает антираковыми качествами.

Масло из авокадо. Обладает высоким уровнем горения и в нем мало полинасыщенных кислот.

Животные жиры. Универсальный продукт с высокой точкой горения и большое количество насыщенных кислот. Особенно полезны свиное сало и жир из говядины или утки.

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