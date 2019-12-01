Самое странное нападение: детали жуткого инцидента во Львове (видео)

Удар (иллюстративное фото: pixabay.com)

Во Львове мужчина беспричинно ударил прохожую с собакой

На улице Бандеры во Львове мужчина неожиданно напал на женщину с собакой. Нетрезвый местный житель на пешеходном переходе ударом в лицо сбил с ног женщину с собачкой. Благодаря видеозаписи и неравнодушным жителям его задержала полиция. Видео опубликовано в YouTube.

Как сообщается, инцидент случился в субботу, 30 ноября, около 13:00, и попал на видео авторегистратора, которое сразу было обнародовано в сети.

На записи видно, как мужчина, переходивший проезжую часть по "зебре", неожиданным ударом в лицо сбил с ног женщину, шедшую навстречу с собачкой на руках. Не останавливаясь, неизвестный пошел дальше в сторону центра города.

Мужчина неожиданно напал на женщину с собакой во Львове

После публикации видео и резонанса в соцсетях начался активный розыск злоумышленника.

"Патрульные 2 батальона немедленно приехали на место и задержали неизвестного. У 25-летнего львовянина были признаки алкогольного опьянения, объяснить своих действий он не мог. Его доставили в Галицкий отдел полиции, где он продолжал вести себя неадекватно. Мужчину госпитализировали в специализированное медицинское учреждение", - сообщила пресс-служба патрульной полиции Львова на своей странице в Facebook.

Нападавший (фото: facebook.com/lvivpolice)

По сообщению полицейских, 53-летняя пострадавшая написала заявление о случившемся. Также, в полиции есть информация о еще нескольких женщинах, избитых неизвестным мужчиной.

"Все они обратились за медицинской помощью. Делом занимаются следователи", - уточнили в патрульной полиции.

Скриншот (facebook.com/lvivpolice)

Напомним, что ранее в Сумах жестоко убили риелтора.