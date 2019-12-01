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Найдивніший напад: деталі страшного інциденту у Львові (відео)

STYLERПодії    01.12.2019 - 12:51
Найдивніший напад: деталі страшного інциденту у Львові (відео)
Удар (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Львові чоловік безпричинно вдарив жінку з собакою

На вулиці Бандери у Львові чоловік несподівано напав на жінку з собакою. Нетверезий місцевий житель на пішохідному переході ударом в обличчя збив з ніг жінку з собачкою. Завдяки відеозапису та небайдужим мешканцям його затримала поліція. Відео опубліковане на YouTube.

Як повідомляється, інцидент стався в суботу, 30 листопада, близько 13:00, і потрапив на відео авторегістратора, яке було оприлюднене в мережі.

На записі видно, як чоловік, що переходив проїжджу частину по "зебрі", несподіваним ударом в обличчя збив з ніг жінку, яка йшла назустріч з собачкою на руках. Не зупиняючись, невідомий пішов далі в бік центру міста.

Чоловік несподівано напав на жінку з собакою у Львові

Після публікації відео і резонансу в соцмережах почався активний розшук зловмисника.

"Патрульні 2 батальйону негайно приїхали на місце і затримали невідомого. У 25-річного львів'янина були ознаки алкогольного сп'яніння, пояснити своїх дій він не міг. Його доставили у Галицький відділ поліції, де він продовжував вести себе неадекватно. Чоловіка госпіталізували у спеціалізований медичний заклад", - повідомила прес-служба патрульної поліції Львова на своїй сторінці в Facebook.

Найдивніший напад: деталі страшного інциденту у Львові (відео)

Нападник (фото: facebook.com/lvivpolice)

За повідомленням поліцейських, 53-річна постраждала написала заяву про те, що трапилося. Також, у поліції є інформація про ще кількох жінок, побитих невідомим чоловіком.

"Всі вони звернулися за медичною допомогою. Справою займаються слідчі", - уточнили в патрульній поліції.

Найдивніший напад: деталі страшного інциденту у Львові (відео)

Скріншот (facebook.com/lvivpolice)

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