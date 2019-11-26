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Дралась и материлась: в Одессе поймали "на горячем" майора полиции (видео)

STYLERПроисшествия    26.11.2019 - 08:09
Дралась и материлась: в Одессе поймали "на горячем" майора полиции (видео)
В Одессе сотрудница полиции ругалась матом и дралась (коллаж: РБК-Украина)

Сотрудница полиции отличилась неадекватным поведением в Одессе

Сотрудница полиции в Одессе отличилась неадекватным поведением. Женщина по непонятным причинам начала цепляться к группе молодых людей, ругаясь матом, размахивая руками и угрожая удостоверением.

В Национальной полиции сообщили, что видео с инцидентом было выявлено после мониторинга интернета. При этом на видео присутствуют две женщины, одна из которых также проявляет агрессию, но ведет себя более адекватно.

Отметим, что во время инцидента, женщина была одета "в гражданское". Но при этом пыталась делать видеосъемку, фиксируя номерные знаки автомобиля, у которого стояли мужчины.

По словам начальника ГУНП Одесской области Олега Беха, в правоохранительных органах уже начали служебное расследование из-за недостойного поведение сотрудницы. При этом на время расследования инспектора отстранят от выполнения обязанностей.

"По результатам проведения расследования к ней будут приняты жесточайшие меры дисциплинарного воздействия", - говорит Бех.

На видео женщина в гражданском со словами "на, бля**, хоч, обосса**ся", демонстрирует удостоверение, выданное на майора полиции, старшего инспектора Екатерину Билоус. После чего она подошла и ударила мужчину в лицо.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика.

В Одессе сотрудница полиции дралась и ругалась матом (видео: YouTube/Общественный Прибой)

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